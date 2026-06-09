Непригодный для армии ведущий Соломка заговорил о жизни в Испании

Украинский телеведущий Вячеслав Соломка, который имеет статус непригодного к военной службе в ВСУ, признался, в какой стране хотел бы частично жить.

Вячеслав проекта "Наедине с Гламуром" признался, что мечтает о недвижимости в солнечной Испании. Хотя полностью там жить не сможет.

Соломка заговорил об Испании

Ведущий хотел бы приобрести недвижимость в районе Барселоны. Соломка хотел бы периодически жить там — например, зимой.

"У меня есть мечта иметь квартиру возле Барселоны — или в самой, или возле, где, например, я смогу жить по три месяца в году. Там перезимовать. И мне очень нравится Барселона. Но чтобы переезжать полностью... Я сколько бы раз не был за границей, там не чувствую той энергетики, благодаря которой я имел бы вдохновение реализовываться как профессионал, как творческий человек, телевизионщик", — говорит звезда экрана.

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Вячеслав Соломка Фото: Instagram

Соломка не годен к службе

Телеведущий утверждает, что освобожден от военной службы на законных основаниях после прохождения военно-врачебной комиссии, что позволяет ему свободно путешествовать за границу во время войны. Сейчас это возможно при наличии действительно серьезной болезни.

Вячеслав Соломка известен прежде всего благодаря сотрудничеству с рядом украинских телеканалов, в частности "Украина", "Новый канал" и "Киев".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Слава Соломка уже почти десятилетие живет с новообразованием в мозге, которое врачи обнаружили после внезапного приступа.

Украинский ведущий поделился, как выглядит его квартира изнутри. Журналист живет в Киеве, в районе Оболонь. Это не арендованное жилье, а собственное — он получил его в наследство.

Кроме того, Соломка закрыл возможность комментирования к резонансному фото с отдыха на испанском курорте.