37-летний телеведущий заговорил о том, как у него обнаружили опухоль в мозге

Украинский телеведущий Слава Соломка уже почти десятилетие живет с новообразованием в мозге, которое врачи обнаружили после внезапного приступа. Несмотря на серьезный диагноз, он контролирует состояние и подчеркивает: самое важное — отсутствие изменений в размерах образования.

О своей истории шоумен рассказал в интервью Славе Демину. По словам Соломки, проблемы со здоровьем дали о себе знать примерно в 2016 году, когда он пережил судорожный приступ. Именно это стало поводом для детального обследования, во время которого медики провели МРТ и обнаружили новообразование.

Ведущий признается, что точные причины возникновения болезни ему неизвестны. В то же время он находится под постоянным медицинским наблюдением и регулярно проходит обследование, чтобы отслеживать любые изменения.

Сейчас состояние Соломки остается стабильным. По его словам, ключевым является то, что новообразование не увеличивается, а это позволяет ему жить полноценно и продолжать профессиональную деятельность.

