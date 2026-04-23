37-річний телеведучий заговорив про те, як в нього виявили пухлину в мозку
Український телеведучий Слава Соломка вже майже десятиліття живе з новоутворенням у мозку, яке лікарі виявили після раптового нападу. Попри серйозний діагноз, він контролює стан і наголошує: найважливіше — відсутність змін у розмірах утворення.
Про свою історію шоумен розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну. За словами Соломки, проблеми зі здоров’ям дали про себе знати приблизно у 2016 році, коли він пережив судомний напад. Саме це стало приводом для детального обстеження, під час якого медики провели МРТ і виявили новоутворення.
Ведучий зізнається, що точні причини виникнення хвороби йому невідомі. Водночас він перебуває під постійним медичним наглядом і регулярно проходить обстеження, щоб відстежувати будь-які зміни.
Наразі стан Соломки залишається стабільним. За його словами, ключовим є те, що новоутворення не збільшується, а це дозволяє йому жити повноцінно та продовжувати професійну діяльність.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- 31-річна українська співачка Lida Lee розказала, як у неї діагностували рак. Вона розповіла, що все почалося з кісти, за якою вона певний час спостерігала та намагалася лікувати. Ситуація різко загострилася в грудні 2024 року.
- Модель та учасниця "Холостяка" розповіла про боротьбу з онкологією, яку пережила кілька років тому. Тривожним сигналом стали виснажливі мігрені, що не зникали навіть після ліків.
Крім того, Даша Майорова повідомляла, що в неї виявили пухлину в грудях, і вона чекає на результати біопсії перед операцією. Згодом блогерка наголосила, що в неї не онкологія.