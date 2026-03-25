31-річна українська співачка розказала, як у неї діагностували рак

Кінець 2024 року став переломним для української співачки Lida Lee — низка подій привела її до важкого діагнозу. Артистка вперше відверто розповіла про боротьбу з агресивною формою раку та складний шлях до лікування.

У розмові на проєкті "Що ДаLee" виконавиця, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, поділилася, що все почалося з кісти, за якою вона певний час спостерігала та намагалася лікувати. Ситуація різко загострилася в грудні 2024 року — утворення розірвалося, і співачку терміново госпіталізували. Після операції лікарі запідозрили ускладнення та порадили пройти додаткові обстеження.

Результати аналізів, отримані наприкінці січня 2025 року, стали шоком для артистки — медики повідомили про найагресивнішу форму онкології.

Lida Lee боролась з онкологією Фото: Instagram

"2024 рік повністю змінив моє життя. Я дізналась про те, що в мене є кіста, за якою я спостерігала, намагалась робити так, щоб вона зникла повністю. Але в п'ятницю, 13 грудня, мене просто забирає вночі "швидка", бо я відчуваю різкий біль і розумію, що кіста розірвалась. Мені роблять операцію, все окей, я прокидаюся, кажуть, що операція минула прекрасно, але у нас є сумніви. Роблю всі аналізи, і 31 січня мені телефонують: "У вас найагресивніша форма раку". У мене шок, я нічого не розумію", — пригадала артистка.

Згодом лікарі пояснили, що це була не кіста, а злоякісна пухлина, яка розірвалася, що значно ускладнило ситуацію та створило ризик метастазів. Медики наполягали на негайному радикальному лікуванні — операції та інтенсивній хіміотерапії.

"Ми приїжджаємо до лікаря, вона розповідає, що то була не просто кіста, а злоякісна пухлина двокамерна, яка розірвалась. Все погане, що було в ній, воно просто виплеснулось в мій організм. Через це дуже багато складнощів і є вірогідність, що є метастази. Вони кажуть: "Ми повністю все вирізаємо і робимо найсильнішу хіміотерапію, яка тільки може бути", — говорить артистка.

Попри шок, співачка вирішила не обмежуватися однією думкою і звернулася до інших фахівців. У Інституті раку їй підтвердили наявність злоякісної пухлини жовткового мішка, однак зазначили, що ситуація не є безнадійною. Після консультацій із кількома лікарями Lida Lee змогла знайти спеціаліста, якому довірила лікування.

Артистка пройшла необхідний курс терапії, і нині, за її словами, найскладніший період уже позаду.

