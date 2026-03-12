Відома українська співачка розповіла про алкоголізм: "Я всіх підвела"
Українська співачка та ведуча шоу "Кохання на виживання" Лідія Скорубська, більш відома як Lida Lee, уперше публічно висловилася про відео 2024 року, де її зняли п'яною в одному із закладів.
Як зізналася зірка сцени та екрану у своєму YouTube-проєкті "Що ДаLee?", той період був важким для неї: співачка мала серйозну залежність від алкоголю, намагаючись "втопити" в ньому свої проблеми.
Lida Lee про алкогольну залежність
Lida Lee не стала приховувати, що справді мала залежність, яку довелося лікувати.
"У моєму житті був період, коли келих вина переріс у дещо більше. Я вийшла зі стосунків, у яких була дуже довго. В мене не було роботи. Війна, яка просто оголила все, від чого я так довго втікала, і в мене було враження, що я всіх підвела, що не впоралася. Що на мене поклали дуже багато надій, а я їх не виправдала", — сказала телеведуча зі сльозами на очах.
За словами співачки, вона завжди бралася за багато роботи, але якось зрозуміла, що таким чином втікала від себе.
"Я боялася бути сам на сам з собою. Мені здавалося, що все. Бо пляшка для мене — це дорівнює дно, яке я пробиваю. Для мене це була слабкість. Найжахливіше для мене було визнати, що я слабка. Бо я все життя була сильна", — сказала ведуча "Кохання на виживання".
Після відео, яке розлетілося мережею, Lida Lee вирішила повернутися до нормального життя, пішовши до психолога.
