Известная украинская певица рассказала об алкоголизме: "Я всех подвела"

Украинская певица и ведущая шоу "Кохання на виживання" Лидия Скорубская, более известная как Lida Lee, впервые публично высказалась о видео 2024 года, где ее сняли пьяной в одном из заведений.

Как призналась звезда сцены и экрана в своем YouTube-проекте "Что ДаLee?", тот период был тяжелым для нее: певица имела серьезную зависимость от алкоголя, пытаясь "утопить" в нем свои проблемы.

Lida Lee об алкогольной зависимости

Lida Lee не стала скрывать, что действительно имела зависимость, которую пришлось лечить.

"В моей жизни был период, когда бокал вина перерос в нечто большее. Я вышла из отношений, в которых была очень долго. У меня не было работы. Война, которая просто обнажила все, от чего я так долго убегала, и у меня было впечатление, что я всех подвела, что не справилась. Что на меня возложили очень много надежд, а я их не оправдала", — сказала телеведущая со слезами на глазах.

По словам певицы, она всегда бралась за много работы, но как-то поняла, что таким образом убегала от себя.

"Я боялась быть один на один с собой. Мне казалось, что все. Потому что бутылка для меня — это равно дно, которое я пробиваю. Для меня это была слабость. Самое ужасное для меня было признать, что я слабая. Потому что я всю жизнь была сильная", — сказала ведущая "Кохання на виживання".

Lida Lee Фото: Instagram

После видео, которое разлетелось по сети, Lida Lee решила вернуться к нормальной жизни, пойдя к психологу.

