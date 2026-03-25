31-летняя украинская певица рассказала, как у нее диагностировали рак

Конец 2024 года стал переломным для украинской певицы Lida Lee — ряд событий привел ее к тяжелому диагнозу. Артистка впервые откровенно рассказала о борьбе с агрессивной формой рака и сложном пути к лечению.

В разговоре на проекте "Что ДаLee" исполнительница, настоящее имя которой Лидия Скорубская, поделилась, что все началось с кисты, за которой она некоторое время наблюдала и пыталась лечить. Ситуация резко обострилась в декабре 2024 года — образование разорвалось, и певицу срочно госпитализировали. После операции врачи заподозрили осложнения и посоветовали пройти дополнительные обследования.

Результаты анализов, полученные в конце января 2025 года, стали шоком для артистки — медики сообщили о самой агрессивной форме онкологии.

Lida Lee боролась с онкологией

"2024 год полностью изменил мою жизнь. Я узнала о том, что у меня есть киста, за которой я наблюдала, пыталась делать так, чтобы она исчезла полностью. Но в пятницу, 13 декабря, меня просто забирает ночью "скорая", потому что я чувствую резкую боль и понимаю, что киста разорвалась. Мне делают операцию, все окей, я просыпаюсь, говорят, что операция прошла прекрасно, но у нас есть сомнения. Делаю все анализы, и 31 января мне звонят: "У вас самая агрессивная форма рака". У меня шок, я ничего не понимаю", — вспомнила артистка.

Відео дня

Впоследствии врачи объяснили, что это была не киста, а злокачественная опухоль, которая разорвалась, что значительно усложнило ситуацию и создало риск метастазов. Медики настаивали на немедленном радикальном лечении — операции и интенсивной химиотерапии.

"Мы приезжаем к врачу, она рассказывает, что это была не просто киста, а злокачественная опухоль двухкамерная, которая разорвалась. Все плохое, что было в ней, оно просто выплеснулось в мой организм. Из-за этого очень много сложностей и есть вероятность, что есть метастазы. Они говорят: "Мы полностью все вырезаем и делаем самую сильную химиотерапию, которая только может быть", — говорит артистка.

Несмотря на шок, певица решила не ограничиваться одним мнением и обратилась к другим специалистам. В Институте рака ей подтвердили наличие злокачественной опухоли желточного мешка, однако отметили, что ситуация не безнадежна. После консультаций с несколькими врачами Lida Lee смогла найти специалиста, которому доверила лечение.

Артистка прошла необходимый курс терапии, и сейчас, по ее словам, самый сложный период уже позади.

