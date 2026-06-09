Непридатний для армії ведучий Соломка заговорив про життя в Іспанії

Український телеведучий В’ячеслав Соломка, який має статус непридатного до військової служби в ЗСУ, зізнався, у якій країні хотів би частково жити.

Вʼячеслав проєкту "Наодинці з Гламуром" зізнався, що мріє про нерухомість у сонячній Іспанії. Хоча повністю там жити не зможе.

Соломка заговорив про Іспанію

Ведучий хотів би придбати нерухомість у районі Барселони. Соломка хотів би періодично жити там — наприклад, узимку.

"У мене є мрія мати квартиру біля Барселони — або в самій, або біля, де, наприклад, я зможу жити по три місяці на рік. Там перезимувати. І мені дуже подобається Барселона. Але щоб переїздити повністю… Я скільки б разів не був за кордоном, там не відчуваю тієї енергетики, завдяки якій я мав би натхнення реалізовуватися як професіонал, як творча людина, телевізійник", — каже зірка екрану.

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Вʼячеслав Соломка Фото: Instagram

Соломка не придатний до служби

Телеведучий стверджує, що звільнений від військової служби на законних підставах після проходження військово-лікарської комісії, що дозволяє йому вільно подорожувати за кордон під час війни. Наразі це можливо при наявності дійсно серйозної хвороби.

В'ячеслав Соломка відомий насамперед завдяки співпраці з низкою українських телеканалів, зокрема "Україна", "Новий канал" та "Київ".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Слава Соломка вже майже десятиліття живе з новоутворенням у мозку, яке лікарі виявили після раптового нападу.

Український ведучий поділився, як виглядає його квартира зсередини. Журналіст мешкає у Києві, в районі Оболонь. Це не орендоване житло, а власне — він отримав його у спадок.

Крім того, Соломка закрив можливість коментування до резонансного фото з відпочинку на іспанському курорті.