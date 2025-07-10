Непридатний для армії ведучий Соломка відреагував на скандал з відпочинком в Іспанії (фото)

Український телеведучий В'ячеслав Соломка закрив можливість коментування до резонансного фото з відпочинку на іспанському курорті. Раніше він заявляв, що знявся з військового обліку за станом здоров'я.

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36-річний телеведучий та актор напередодні поділився знімками з відпочинку в Марбельї (Іспанія), похизувавшись своєю фізичною формою та посмішкою, над якою попрацювали стоматологи.

"За останній рік зі мною відбулося кілька трансформацій. Їх видно неозброєним оком. І цим фото я хочу подякувати моєму тренеру та моєму ортодонту. P.S. У мене не день народження сьогодні", — написав чоловік в Instagram, позуючи з голим торсом на морському узбережжі.

За даними з відкритих джерел, пакетні тури на одну людину в Марбельї коштують в середньому $1000-2400.

Марбелья, Іспанія Фото: Pixels

Соломка стверджує, що звільнений від військової служби на законних підставах після проходження військово-лікарської комісії, що дозволяє йому вільно подорожувати за кордон під час війни. Наразі це можливо при наявності дійсно серйозної хвороби.

Коли Фокус написав про цю історію, В'ячеслав без пояснення причин закрив можливість коментування до цього фото.

В'ячеслав без пояснення причин закрив можливість коментування до цього фото Фото: Instagram В'ячеслав без пояснення причин закрив можливість коментування до цього фото Фото: Instagram

У сторіз він продовжує хизуватися своєю спортивною комплектацією. "Батя, я стараюсь", — підписав останній кадр телеведучий, цитуючи Людмилу Янукович.

Телеведучий хизується своїм "новим тілом" Фото: Instagram Телеведучий хизується своїм "новим тілом" Фото: Instagram

В'ячеслав Соломка відомий глядачу насамперед завдяки співпраці з низкою українських телеканалів, зокрема "Україна", "Новий канал" та "Київ".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Телеведуча Соломія Вітвіцька висловилася щодо ситуації з чоловіком — суддею, який бере участь в бойових діях, але регулярно буває на відпочинку в Карпатах і поблизу Києва.

Також стало відомо, що 46-річна телеведуча Василіса Фролова вийшла заміж. Вона тривалий час не розголошувала свої стосунки з відомим продюсером і майже не ділилася подробицями особистого життя.

Крім того, у телеведучої Світлани Рижук виявили онкологічне захворювання. У травні 2024 року вона дізналася про діагноз і вирушила за кордон на лікування.