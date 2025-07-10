Непригодный для армии ведущий Соломка отреагировал на скандал с отдыхом в Испании (фото)

Украинский телеведущий Вячеслав Соломка закрыл возможность комментирования к резонансному фото с отдыха на испанском курорте. Ранее он заявлял, что снялся с воинского учета по состоянию здоровья.

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36-летний телеведущий и актер накануне поделился снимками с отдыха в Марбелье (Испания), похваставшись своей физической формой и улыбкой, над которой поработали стоматологи.

"За последний год со мной произошло несколько трансформаций. Их видно невооруженным глазом. И этим фото я хочу поблагодарить моего тренера и моего ортодонта. P.S. У меня не день рождения сегодня", — написал мужчина в Instagram, позируя с голым торсом на морском побережье.

По данным из открытых источников, пакетные туры на одного человека в Марбелью стоят в среднем $1000-2400.

Марбелья, Испания Фото: Pixels

Соломка утверждает, что освобожден от военной службы на законных основаниях после прохождения военно-врачебной комиссии, что позволяет ему свободно путешествовать за границу во время войны. Сейчас это возможно при наличии действительно серьезной болезни.

Когда Фокус написал об этой истории, Вячеслав без объяснения причин закрыл возможность комментирования к этому фото.

Вячеслав без объяснения причин закрыл возможность комментирования к этому фото Фото: Instagram Вячеслав без объяснения причин закрыл возможность комментирования к этому фото Фото: Instagram

В сториз он продолжает хвастаться своей спортивной комплектацией. "Батя, я стараюсь", — подписал последний кадр телеведущий, цитируя Людмилу Янукович.

Телеведущий хвастается своим "новым телом" Фото: Instagram Телеведущий хвастается своим "новым телом" Фото: Instagram

Вячеслав Соломка известен зрителю прежде всего благодаря сотрудничеству с рядом украинских телеканалов, в частности "Украина", "Новый канал" и "Киев".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Телеведущая Соломия Витвицкая высказалась относительно ситуации с мужем — судьей, который участвует в боевых действиях, но регулярно бывает на отдыхе в Карпатах и под Киевом.

Также стало известно, что 46-летняя телеведущая Василиса Фролова вышла замуж. Она долгое время не разглашала свои отношения с известным продюсером и почти не делилась подробностями личной жизни.

Кроме того, у телеведущей Светланы Рыжук обнаружили онкологическое заболевание. В мае 2024 года она узнала о диагнозе и отправилась за границу на лечение.