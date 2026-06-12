Відомий ведучий Смальчук публічно "наїхав" на свого колегу Соломку (фото)
Ведучий телеканалу "Київ" Сергій Смальчук публічно "наїхав" на свого колегу В'ячеслава Соломку, який нещодавно говорив, що мріяв би жити в Іспанії.
Смальчук виклав одразу три дописи у Facebook, присвячені Соломці. Втім, останній поки не відреагував на гострі слова колеги.
Смальчук "наїхав" на Соломку
Телеведучий показав скрін новини про бажання Соломки жити в Іспанії.
"Вельмишановні підписники, рідні друзі, дорога родино! Перестаньте, будь ласка, слати в особичку цю зал*пу. Те, що ми працюємо на одному каналі, нічого не означає. Мені — теж соромно. Пишіть, будь ласка, на офіційну пошту — Телеканал Київ24 — не я брав це на роботу", — написав Сергій.
Після цього Сергій показав відео, на якому Вʼячеслав рекламує "мотузки", наспівуючи однойменну пісню гурту "Нікіта".
"Я щітаю, шо це — вагінь! Люде просять про рекламу. Українською — но, як є", — зазначив Смальчук.
Згодом ведучий показав уривки з двох ефірів Соломки. У першому той у розмові з нардепом Миколою Давидюком іронізує з приводу "хороших росіян": "Там оці фейгіни-шмейгіни". А в другому шматку Соломка вже представляє Фейгіна як гостя.
"Клянусь: мені соромно з цією "людиною" виходити в ефір", — написав Смальчук.
Наразі реакції самого Соломки на гострі слова колеги не було.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- В’ячеслав Соломка, який має статус непридатного до військової служби в ЗСУ, зізнався, у якій країні хотів би частково жити.
- Ведучий поділився, як виглядає його квартира зсередини. Він мешкає у Києві, в районі Оболонь. Це не орендоване житло.
Крім того, Соломка закрив можливість коментування до резонансного фото з відпочинку на іспанському курорті.