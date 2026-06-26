Куди зникла Надія Матвєєва та чим зараз живе зірка шоу "Все буде добре" (фото)

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва, яка роками дарувала позитив та корисні поради мільйонам українців у програмі "Все буде добре", продовжує залишатися в центрі уваги. Попри те, що легендарне шоу вже не виходить в ефір, 57-річна знаменитість активно веде медійне життя, працює над новими проєктами та дивує шанувальників щирістю у соцмережах.

Зараз Надія Матвєєва живе та працює в Україні. Вона продовжує співпрацю з телеканалом СТБ (зокрема, як ведуча проєкту "Неймовірна правда про зірок"), а також успішно розвиває особистий бренд. Фокус розповідає детальніше, як живе зараз Надія Матвєєва.

Сьогодні вона позиціонує себе не лише як тележурналістка, а й як дипломований коуч та інфлюенсерка. Вона активно веде авторські онлайн-проєкти, де допомагає жінкам знаходити внутрішню силу, мотивацію та баланс у житті під час війни.

Чесне зізнання в Instagram

Буквально днями, наприкінці червня 2026 року, Надія Матвєєва знову змусила прихильників говорити про себе, підкоривши мережу своєю відвертістю. Ведуча опублікувала пост, у якому чесно зізналася, що вперше за довгий час стала на ваги й побачила цифру, яка її шокувала — плюс 6 кілограмів від її звичної норми.

Відео дня

"Сьогодні дізналася, що важу на 6 кг більше, ніж вважала. Гортензії свідки — я в шоці", — з притаманним їй гумором написала зірка під фото.

Надя Матвєєва поправилась на 6 кг Фото: Instagram

Проте, як і в часи "Все буде добре", Надія не стала панікувати чи виправдовуватися. Вона зазначила, що вже розробила чіткий план дій для повернення у форму, і закликала підписників підтримати її у відмові від солодкого. Фани та колеги масово підтримали ведучу, відзначивши, що у свої 57 років вона має приголомшливий, підтягнутий та молодий вигляд.

Особисте життя та філософія

Надія Матвєєва залишається надійною опорою для своєї аудиторії. Вона активно закликає українських жінок не забувати про себе навіть у найскладніші часи: доглядати за собою, купувати сукні та дозволяти собі маленькі щоденні радощі, як-от ранкова кава чи прогулянки на свіжому повітрі.

У її особистому житті також панує гармонія — Надія вже тривалий час перебуває у стосунках із коханим чоловіком, який молодший за неї на 20 років, що, за словами самої ведучої, лише додає їй енергії та натхнення рухатися вперед. Попри всі виклики сьогодення, головне гасло її життя залишається незмінним — усе обов'язково буде добре!

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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