Популярний мобільний оператор попередив про перебої в роботі: хто відчує незручності

Мобільний оператор Vodafone попереджає абонентів про можливі проблеми з інтернетом.

Це пов’язано з нічним масованим обстрілом України російською армією, пояснили в компанії.

"Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема до домашнього інтернету, поповнення рахунку та роботи контакт-центру. Наші інженери працюють на місці з самої ночі й роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення", — заявили у Vodafone, подякувавши клієнтам за терпіння та розуміння.

Через терористичний напад ЗС РФ десятки тисяч українців також залишилися без електроенергії. За інформацією Міненерго, внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилася без світла.

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Найскладнішою залишається ситуація в Сумській області. Тут через пошкодження енергооб’єктів внаслідок бойових дій та обстрілів з боку ворога без електропостачання залишилася найбільша кількість споживачів.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше відновити електропостачання в оселях громадян.

Нагадаємо, у Київській області зафіксовано напад на салон елітних автомобілів у Бориспільському районі. Також відомо про напад на склад великого інтернет-магазину.

Станом на 11:00 у столиці відомо про 13 загиблих та 90 поранених. Найбільші руйнування — у Дарницькому районі, де ворожа ракета знищила частину багатоквартирного будинку від першого до шостого поверхів.

Рятувальники продовжують шукати постраждалих під завалами.

Нагадаємо, у Києві з-під завалів зруйнованого будинку витягли кота.

Також повідомлялося про 3 основні особливості нічної атаки РФ.