Популярный мобильный оператор предупредил о перебоях в работе: кто почувствует неудобства

Мобильный оператор Vodafone предупреждает абонентов о возможных проблемах с интернетом.

Это связано с ночным массированным обстрелом Украины российской армией, объяснили в компании.

"В настоящее время могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности домашнему интернету, пополнением счета и работой контакт-центра. Наши инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления", — заявили в Vodafone, поблагодарив клиентов за терпение и понимание.

Из-за террористической атаки ВС РФ десятки тысяч украинцев также остались без электричества. По информации Минэнерго, в результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно столкнулись с отсутствием света.

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Самой сложной остается ситуация в Сумской области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома граждан.

Напомним, в Киевской области зафиксирован удар по салону элитных авто в Бориспольском районе. Также известно об атаке на склад крупного интернет-магазина.

По состоянию на 11:00 в столице известно о 13 погибших и 90 раненых. Самые серьезные разрушения — в Дарницком районе, где вражеская ракета уничтожила часть многоквартирного дома с первого по шестой этажи.

Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами.

Напомним, в Киеве из-под завалов разрушенного дома достали кота.

Также сообщалось про 3 главные особенности ночной атаки РФ.