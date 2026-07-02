В Киеве из-под завалов разрушенного дома достали кота: кадры спасения

Киев пережил один из самых массированных российских обстрелов в ночь на 2 июля, и сейчас в столице продолжаются спасательные работы.

Сотрудники ГСЧС разбирают завалы обрушенных многоэтажек в поисках пострадавших, и, среди прочего, спасают не только людей, но и животных. Под руинами одного из домов им удалось найти и достать кота. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На записи слышно, как испуганное животное мяукает, услышав людей. Один из мужчин поднимает кусок строительного обломка, а второй достает кота.

На данный момент в столице уже известно о 13 погибших. 86 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 70 госпитализированы. Среди пострадавшихх — пятилетняя девочка, ее годовалый брат, которого сейчас оперируют, и 16-летняя девушка, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сейчас под завалами дома в Дарницком районе спасатели ищут 15-летнюю киевлянку и ее семью.

3 июля в Киеве объявлен днем траура.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по Киеву с использованием баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных беспилотников.

Российские войска начали массированное наступление на Украину поздно вечером 1 июля. В Киеве раздались многочисленные взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных беспилотников в сторону столицы.