У Києві з-під завалів зруйнованого будинку витягли кота: кадри рятувальної операції

У ніч на 2 липня Київ зазнав одного з наймасовіших російських обстрілів, і зараз у столиці тривають рятувальні роботи.

Співробітники ДСНС розбирають завали зруйнованих багатоповерхівок у пошуках постраждалих і, серед іншого, рятують не лише людей, а й тварин. Під руїнами одного з будинків їм вдалося знайти й витягнути кота. Відповідне відео публікують місцеві Telegram-канали.

На записі чутно, як перелякана тварина нявкає, почувши людей. Один із чоловіків піднімає шматок будівельного уламка, а другий дістає кота.

Наразі у столиці вже відомо про 13 загиблих. 86 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них 70 госпіталізовано. Серед постраждалих — п’ятирічна дівчинка, її однорічний брат, якого зараз оперують, та 16-річна дівчина, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Зараз під завалами будинку в Дарницькому районі рятувальники шукають 15-річну киянку та її родину.

3 липня у Києві оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали удару по Києву, застосувавши балістичні ракети, ракети "Циркон" та реактивні безпілотники.

Російські війська розпочали масований наступ на Україну пізно ввечері 1 липня. У Києві пролунали численні вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних безпілотників у бік столиці.