Ворожий удар повністю знищив склад MOYO: що буде із замовленнями українців

Ворожий удар повністю знищив склад мережі техніки MOYO. У компанії повідомили, що всі працівники живі, а на місці всю ніч і ранок працювали екстрені служби.

Про це представники магазину повідомили у соцмережах.

У компанії зазначили, що зараз головне завдання — ліквідувати наслідки удару та поступово відновити роботу.

“Найголовніше — люди живі”, — наголосили в MOYO.

Компанія повідомила, що вже може приймати нові замовлення на товари, які доступні на сайті. Покупців, які оформили замовлення раніше, попросили трохи зачекати. Товари обіцяють відвантажити, щойно це стане можливим, або повернути кошти.

“Ми втратили склад. Але не втратили команду. Не втратили віру. Не втратили бажання працювати далі”, — заявили в компанії.

У MOYO також запевнили, що крок за кроком відновлюватимуть роботу разом із працівниками та партнерами.

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Скриншот поста компанії Фото: Скриншот

На опублікованих компанією фотографіях видно повністю зруйновану складську будівлю, значні пошкодження конструкцій і масштабну пожежу. Над місцем удару здіймається густий дим, а до гасіння вогню, судячи зі знімків, залучили пожежну техніку та авіацію — пожежний гелікоптер скидав воду на осередки займання.

Нагадаємо, 1 липня російська балістична ракета вдарила по підприємству “Сніжна Панда” на Одещині. Через масштабну пожежу було вщент зруйновано частину виробничо-складського комплексу, загинули двоє людей, ще 13 дістали поранення. У компанії повідомили, що оцінюють масштаби збитків і працюють над відновленням роботи.

Також 1 липня російські війська атакували й інші українські міста. Зокрема, балістична ракета влучила по підприємству в Полтаві, внаслідок чого постраждали четверо людей. Крім того, окупанти завдали щонайменше п'яти авіаударів по Харкову.