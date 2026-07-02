Вражеский удар полностью уничтожил склад MOYO: что будет с заказами украинцев

Вражеский удар полностью уничтожил склад сети техники MOYO. В компании сообщили, что все сотрудники живы, а на месте всю ночь и утром работали экстренные службы.

Об этом представители магазина сообщили в социальных сетях.

В компании отметили, что сейчас главная задача — устранить последствия удара и постепенно возобновить работу.

"Самое главное — люди живы", — подчеркнули в MOYO.

Компания сообщила, что уже может принимать новые заказы на товары, доступные на сайте. Покупателей, оформивших заказы ранее, попросили немного подождать. Товары обещают отправить, как только это станет возможным, либо вернуть деньги.

"Мы потеряли склад. Но не потеряли команду. Не потеряли веру. Не потеряли желание продолжать работать", — заявили в компании.

В MOYO также заверили, что будут шаг за шагом возобновлять работу совместно с сотрудниками и партнерами.

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Скриншот поста компании Фото: Скриншот

На опубликованных компанией фотографиях видно полностью разрушенное складское здание, значительные повреждения конструкций и масштабный пожар. Над местом удара поднимается густой дым, а к тушению пожара, судя по снимкам, привлекли пожарную технику и авиацию — пожарный вертолёт сбрасывал воду на очаги возгорания.

Напомним, 1 июля российская баллистическая ракета поразила предприятие "Снежная Панда" в Одесской области. В результате масштабного пожара была полностью разрушена часть производственно-складского комплекса, погибли два человека, ещё 13 получили ранения. В компании сообщили, что оценивают масштабы ущерба и работают над возобновлением деятельности.

Кроме того, 1 июля российские войска атаковали и другие украинские города. В частности, баллистическая ракета попала в предприятие в Полтаве, в результате чего пострадали четыре человека. Кроме того, оккупанты нанесли как минимум пять авиаударов по Харькову.