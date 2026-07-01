Росія атакувала Україну балістичними ракетами і КАБами: є загиблі та багато поранених

Сьогодні вдень російські окупанти атакували Одеську область балістичною ракетою, а по Харкову завдали п’ять авіаударів, в результаті яких загинули мирні жителі.

Удар припав на одне з підприємств, через що виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. На жаль, не обійшлося без жертв, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Станом на 16:30 відомо про двох загиблих. Ще 15 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, 11 із яких госпіталізовано. На місці працюють усі відповідні служби.

За інформацією "Суспільного", вибух пролунав близько 12:51 і його чули в Одесі та Одеському районі. Повітряні сили повідомляли, що ракета летіла в бік Маяків. Після атаки очевидці бачили величезний стовп диму.

Пожежники ліквідують наслідки нападу в Одеській області Фото: ДСНС

Середа, 1 липня, виявилася важким днем і для інших міст. Вранці ЗС РФ завдали удару балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер", по складському приміщенню одного з підприємств у Полтаві, в результаті чого постраждали чотири людини.

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Мер Харкова Ігор Терехов о 15:49 повідомив, що ворог завдав кілька авіаударів по місту. Постраждали шестеро людей, серед яких — 16-річна дитина.

"Попередньо Ситуаційний центр зафіксував п’ять ударів по місту — три з них у Основ’янському районі, два — у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучень триває", — написав він.

Через кілька хвилин Терехов повідомив, що є загиблі та поранені. Йдеться про Новобаварський район міста. Вже відомо про двох жертв російського терору. Серед них — 15-річний хлопець.

Мешканці Харкова приходять до тями після обстрілу Фото: Олег Синегубов/Facebook

Вранці 1 липня російські військові також атакували за допомогою дрона маршрутне таксі в Центральному районі Херсона. В результаті удару загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня російські війська атакували п’ять автозаправних станцій у Дніпропетровській області.

Вранці 28 червня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житловому кварталу Запоріжжя. В результаті атаки постраждали троє людей, серед яких — дитина.