У Києві є руйнування будинків та пожежі: що відомо про перші наслідки масованої атаки РФ (фото)

Київ протягом ночі 6 липня перебував під масованим комбінованим ударом ЗС РФ. Ворог поцілив у житлові будинки та нежитлові приміщення, повідомляється про п'ятьох поранених унаслідок ворожої атаки.

Наразі про наслідки масованої атаки повідомляється в Подільському та Голосіївському районах Києва. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, наразі кількість постраждалих зросла до трьох. Цю інформацію також підтверджує міський голова Віталій Кличко.

"Одну жінку медики госпіталізували. Двом іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно", — вказано в тексті.

Також київські групи оприлюднили світлини пожежі в одному з житлових комплексів. За попередньою інформацією, мова йде про ЖК Варшавський.

ЖК Варшавський після обстрілу Києва Фото: соцмережі

В соцмережах публікують кадри влучання в житловий будинок у Подільському районі столиці. Також у пабліках розмістили відеокадри, де стверджується про влучання в будівлю "Рошен" унаслідок атаки ворога.

Відео дня

Керівник КМВА зазначає, що станом на 03:50 кількість постраждалих складає п'ять осіб. Наразі про загиблих не повідомляється.

Раніше Фокус повідомляв про наслідки минулої масованої атаки Києва. Загалом повідомлялося про 18 загиблих та кількадесят поранених мешканців столиці.

Згодом стало відомо, що в Києві прогриміла серія вибухів. Росіяни запустили по столиці різну номенклатуру ракет — від Калібрів та Х-101 до балістики і дронів.