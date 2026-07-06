У Києві прогриміла серія вибухів: росіяни б'ють ракетами Іскандер та Циркон (фото)

В ніч проти 6 липня в українській столиці пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили по столиці різну номенклатуру ракет — від Калібрів та Х-101 до балістики.

Через загрозу ракетних ударів повітряна тривога також була оголошена у низці північних, південних, центральних та східних областей. Фокус зібрав, що відомо про атаку росіян.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісних цілей у напрямку української столиці. Згодом ЗМІ повідомляли, що в Києві лунають вибухи.

"Ворог бʼє балістичними ракетами. Будь ласка, залишайтеся в укриттях", — написав начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мапа повітряних тривог станом на 01:45 Фото: скриншот

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони в столиці. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою.

Відео дня

Незадовго до цього повідомлялося про рух російських крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря. Наразі, за повідомленнями моніторингових каналів, всі цілі було знищено ППО.

Раніше Фокус повідомляв про масований обстріл столиці 2 липня. За повідомленнями моніторів, на Київ було запущено кілька десятків балістичних ракет.

Згодом стало відомо про наслідки масованої атаки Києва. Загалом повідомлялося про 18 загиблих та кількадесят поранених мешканців столиці.