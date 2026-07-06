В Киеве прогремела серия взрывов: россияне наносят удары ракетами "Искандер" и "Циркон" (фото)

В ночь на 6 июля в украинской столице прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли по столице удары различными типами ракет — от "Калибров" и Х-101 до баллистических ракет.

Из-за угрозы ракетных ударов воздушная тревога также была объявлена в ряде северных, южных, центральных и восточных областей. "Фокус" собрал всю известную информацию об атаке россиян.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении высокоскоростных целей в направлении украинской столицы. Впоследствии СМИ сообщали, что в Киеве слышны взрывы.

"Враг наносит удары баллистическими ракетами. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", — написал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Карта воздушных тревог по состоянию на 01:45 Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны в столице. Он призвал киевлян оставаться в укрытиях до отбоя.

Відео дня

Незадолго до этого поступали сообщения о запуске российских крылатых ракет "Калибр" из акватории Чёрного моря. В настоящее время, по данным мониторинговых каналов, все цели были уничтожены ПВО.

Ранее "Фокус" сообщал о массированном обстреле столицы 2 июля. По данным наблюдателей, по Киеву было запущено несколько десятков баллистических ракет.

Впоследствии стали известны последствия массированной атаки на Киев. Всего сообщалось о 18 погибших и нескольких десятках раненых жителей столицы.