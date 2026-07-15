Значительно ускорились: США приступили к выдаче Украине лицензий на Patriot, — СМИ

Украина и Соединённые Штаты Америки приступили к процедуре оформления лицензии на производство ракет Patriot, сообщили СМИ. Ожидается, что этот процесс займет меньше времени, чем прогнозировалось несколько месяцев назад. Каковы детали оформления лицензии США на перехватчики российской баллистики?

Днем 15 июля информация о начале процесса получения лицензии появилась на медиапортале Kyiv Independent. Журналисты сообщили, что пообщались с неназванным источником — украинским высокопоставленным чиновником. Источник рассказал о начале процедуры оформления документов для производства ракет Patriot.

Компания Lockheed Martin, которая является производителем противоракетного оружия для США, а также союзников и партнеров Белого дома, поддерживает идею предоставления лицензии Украине, сообщил анонимный источник. О других деталях этой процедуры, например, об этапах и сроках, информации нет.

"Чиновник ожидает, что процесс будет продвигаться быстрее, чем предполагалось несколько месяцев назад", — говорится в материале СМИ.

Відео дня

Производство Patriot в Украине — информация о начале процесса лицензирования Фото: Скриншот

Между тем днем 15 июля президент Зеленский высказался по поводу производства ракет Patriot во время торжеств, приуроченных к Дню украинской государственности. Среди прочего глава государства упомянул об антибиотическом щите "Фрейя", который Украина построит совместно с европейцами.

Производство Patriot в Украине — подробности

На американских правительственных порталах можно найти информацию о процедуре лицензирования военных технологий, используемых за пределами США. Среди прочего указывается, что сначала должно быть заключено соглашение между компанией-производителем (в нашем случае это Lockheed Martin/Raytheon) и соответствующей украинской компанией, которая будет строить завод и производить ракеты (название пока неизвестно). Соглашение должно быть одобрено Конгрессом: срок для подачи возражений составляет для стран НАТО — от 15 дней, для стран, не входящих в НАТО — от 30 дней. В соглашении должны быть описаны все детали передаваемой технологии, а также четко указаны условия сохранения тайны и нераспространения информации. Также указаны сроки действия лицензии и предусмотрено, что США могут ее отозвать. Далее начинается строительство завода и налаживание производства: соответствующее разрешение есть у Германии, которая получила лицензию в 2022 году, а первые ракеты завод MBDA выпустит в 2027 году. Кроме того, в СМИ привели оценку народного депутата Чернева, который пояснил, что на налаживание первой производственной линии потребуется 18–24 месяца. Затем — еще столько же времени на изготовление первых ракет: на PAC-3 MSE — 24 месяца, на твердотопливный ракетный двигатель — 30 месяцев.

Отметим, что в ходе саммита НАТО, состоявшегося 7–8 июля в Анкаре, президент США Дональд Трамп заявил, что может согласиться на выдачу лицензии на производство ракет Patriot в Украине. О выдаче этой лицензии несколько месяцев подряд заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Среди прочего, глава государства пояснял, что у РФ такие темпы производства баллистических ракет, что мощностей всех существующих заводов не хватит для защиты украинцев.

Аналитики портала Defense Express весной 2026 года подсчитали, сколько примерно ракет Patriot требуется Украине и сколько их производится в мире. Выяснилось, что РФ имеет возможность ежемесячно запускать около 50–60 ракет. На сбивание каждой уходит от одной до трех ракет. Таким образом, месячная потребность Украины — до 300 ракет-перехватчиков. Между тем годовые производственные мощности американского производителя составляют около 600–700 ракет с перспективой роста до 2500 в течение нескольких лет.

Напоминаем, что 14 июля аналитики объяснили, как Украина сбила пять баллистических ракет РФ, несмотря на номинальное отсутствие ракет Patriot.