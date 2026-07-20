Больше ракет для Patriot: в США увеличивают выпуск перехватчиков, важных для Украины

Компания Boeing Defense увеличила производство компонентов для ракет PAC-3, входящих в состав системы Patriot, на 30 %. В этом году планируется аналогичный рост производства на фоне мер США и их партнеров по пополнению критически важных запасов средств ПВО.

В 2025 году компания изготовила 650 таких головок самонаведения для систем PAC-3, а в этом году Boeing рассчитывает выйти на показатель в 850 единиц. Об этом заявил генеральный директор оборонного подразделения Boeing Стив Паркер, цитирует его Bloomberg.

"Именно этого от нас ждет страна. У нас хорошие позиции, и мы тесно сотрудничаем с нашими заказчиками", — заявил Паркер в воскресенье на брифинге накануне авиасалона в Фарнборо, Великобритания.

По его словам, тысячи подобных ракет-перехватчиков США и их партнеры применили во время войны с Ираном. Он отмечает, что подписанные в этом году рамочные соглашения предусматривают наращивание производства.

Відео дня

В настоящее время в числе ключевых планов компании — попытка выйти на производство до 2000 единиц в ближайшие три года. К 2030 году, как отмечает г-н Паркер, эта цель станет ключевой для производственных мощностей концерна.

Ранее Фокус сообщал о том, как США начали процесс выдачи Украине лицензий на Patriot. Компания Lockheed Martin, которая является производителем противоракетного оборудования для США, а также союзников и партнеров Белого дома, поддерживает идею выдачи лицензии Украине.

Впоследствии стало известно, что РФ производит баллистические ракеты быстрее, чем США — ракеты для Patriot. Зенитных ракет для систем Patriot в Украине не хватит в любом случае, даже если США передадут новые ракеты.