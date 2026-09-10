Россияне ударили по собственности США в Днепре: горит завод "Олейна", есть погибшие (фото)

Это не первый случай, когда завод в Днепре, производящий "Олейну", получает повреждения в результате российской атаки.

10 сентября российские войска нанесли массированный удар по Днепру. Атака привела к разрушению гражданской инфраструктуры, пожарам и человеческим жертвам. В ходе атаки на Днепр был поврежден маслоэкстракционный завод компании Bunge, который производит, в частности, масло под брендом "Олейна".

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, отметив, что предприятие расположено в центральной части города и уже неоднократно становилось объектом российских ударов.

Так, 10 сентября в 9:42 глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате вражеского удара было повреждено предприятие пищевой промышленности, не назвав его.

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"В результате вражеской атаки на Днепр пострадало предприятие пищевой промышленности. По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в официальном сообщении властей.

Мэр Днепра раскритиковал умалчивание конкретного названия предприятия в сводках и призвал активно освещать этот факт на международной арене.

"Весь город видит, куда попали эти проклятые "Бандероли". Это самый центр города", — написал он.

По словам мэра, речь идет именно о предприятии, связанном с производством масла "Олейна".

"Весь город видит, что это — "Олейна". Предприятие, которое обстреливали уже не раз", — добавил Филатов.

В 14:07 мэр Днепра сообщил, что в настоящее время на месте очередного удара по "Олейне" продолжают работать коммунальные службы и тяжелая техника. По его словам, поврежденные сети будут отремонтированы в ближайшие часы, а движение общественного и прочего транспорта на этом участке возобновится уже к вечеру.

В подтверждение своих слов Борис Филатов опубликовал фото с места происшествия.

Последствия удара по заводу "Олейна" в Днепре Последствия удара по заводу "Олейна" в Днепре Последствия удара по заводу "Олейна" в Днепре Последствия удара по заводу "Олейна" в Днепре

Мэр Днепра также обратил внимание на то, что завод принадлежит международной агропродовольственной компании Bunge. Сама Bunge подтверждает, что работает в Украине с 2002 года, производит растительные масла и владеет маслоэкстракционным заводом в Днепре. Компания также называет "Олейну" одним из своих украинских брендов.

"Все знают, что это АМЕРИКАНСКАЯ собственность, принадлежащая корпорации Bunge. И не только это. Там недавно ЛИЧНО побывал сенатор Блюменталь! Но парням пох@й на американцев, их собственность и опасения сенаторов. А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных "предприятиях". Вместо того, чтобы подключить МИД и кричать об этом на весь мир", — заявил Борис Филатов.

Что известно о компании Bunge и заводе в Днепре

Bunge — международная агропродовольственная корпорация, работающая в Украине с 2002 года и занимающаяся переработкой масличных культур, торговлей зерновыми и масличными культурами, а также производством растительных масел. Компания производит рафинированные и нерафинированные растительные масла, шрот, лецитин и шелуху, которые используются в пищевой и кормовой промышленности, а также для производства биотоплива.

Глобальная штаб-квартира Bunge расположена в Сент-Луисе, штат Миссури, а зарегистрированный офис корпорации — в Женеве

В Украине компания Bunge владеет маслоэкстракционными заводами в Днепре, Николаеве, Виннице и Харьковской области, а также портовыми терминалами и элеваторами. На предприятии в Днепре производят и отгружают растительные масла наливным способом, а также производят шрот.

Bunge является производителем торговой марки "Олейна", которая, по данным компании, представлена на украинском рынке уже более 25 лет.

Завод уже подвергся удару

Это не первый случай, когда Днепровский завод Bunge получает повреждения в результате российской атаки. Так, 5 января 2026 года российские войска нанесли удар беспилотниками по маслоэкстракционному заводу Bunge в Днепре, который производит растительное масло "Олейна". Тогда Филатов сообщал, что в результате атаки на дороги города вылилось около 300 тонн масла.

Таким образом, по словам мэра, нынешний удар стал повторным повреждением этого предприятия после атаки в начале года.

Кстати, в январе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что российские войска неоднократно пытались нанести удары по этому предприятию, назвав атаку частью системного давления РФ на американский бизнес в Украине. Сибига подчеркивал, что, по его информации, удар не был случайным, а предприятие стало одним из американских бизнес-объектов, подвергшихся российским атакам во время полномасштабной войны.

Что известно о погибших и раненых в Днепре

Начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа в сообщениях о российских атаках на город также сообщал о погибших и раненых, однако в доступных официальных сообщениях он не уточнял, произошли ли эти жертвы именно на территории завода Bunge. Известно лишь, что тела двух погибших спасатели ГСЧС извлекли из автомобиля, уничтоженного в результате попадания снаряда.

Кроме того, Ганжа сообщил о трёх пострадавших в результате атаки на Днепр, среди них был ребёнок.

Тем временем в ГСЧС опубликовали фотографии с места удара.

Атака на Днепр 10 сентября

Отметим, что Днепр регулярно подвергается российским ракетным и дронным ударам. В течение последних недель под ударами оказывались промышленные, складские и логистические объекты города. Например, 3 сентября российская армия нанесла удар по складам логистической компании в Индустриальном районе Днепра. По данным Национальной полиции, тогда погиб один человек и ещё восемь получили ранения.

Напомним, что 8 сентября российский беспилотник поразил завод REEVA в Белой Церкви, в связи с чем компания временно не может производить и отгружать продукцию.

Ранее, 7 сентября, российские войска нанесли удар беспилотниками по табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках Черниговской области. Предприятие является одним из крупнейших производителей и экспортеров табачной продукции в Украине.