Росіяни вдарили по власності США в Дніпрі: горить завод "Олейна", є загиблі (фото)

Це не перший випадок, коли завод у Дніпрі, що виробляє "Олейну" зазнає пошкоджень через російську атаку.

10 вересня російські війська завдали масованого удару по Дніпру. Атака спричинила руйнування цивільної інфраструктури, пожежі та людські жертви. Під час атаки на Дніпро було пошкоджено олійноекстракційний завод компанії Bunge, який виробляє, зокрема, олію під брендом "Олейна". Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, наголосивши, що підприємство розташоване в центральній частині міста та вже неодноразово ставало об’єктом російських ударів.

Так, о 9:42 10 вересня очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено підприємство харчової промисловості, не називаючи його.

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"Через ворожу атаку на Дніпро пошкоджене підприємство харчової промисловості. Попередньо, минулося без постраждалих", — йшлося в офіційному повідомленні влади.

Мер Дніпра піддав критиці замовчування конкретної назви підприємства у зведеннях та закликав активно висвітлювати цей факт на міжнародній арені.

"Все Місто бачить куди влучили грьобані "Бандеролі". Це самісіньке середмістя", — написав він.

За словами мера, йдеться саме про підприємство, пов'язане з виробництвом олії "Олейна".

"Все Місто бачить, що це — "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово", — додав Філатов.

О 14:07 міський голова Дніпра написав, що зараз на місці чергового удару по "Олейні" продовжують працювати комунальні служби та важка техніка. За його словами, обірвані мережі буде полагоджено у найближчі години, а рух громадського та іншого транспорту на цій ділянці відновлено вже до вечора.

Як доказ своїх слів, Борис Філатов опублікував фото з місця події.

Наслідки удару по заводу "Олейна" в Дніпрі Наслідки удару по заводу "Олейна" в Дніпрі Наслідки удару по заводу "Олейна" в Дніпрі Наслідки удару по заводу "Олейна" в Дніпрі

Міський голова Дніпра також звернув увагу на те, що завод належить міжнародній агропродовольчій компанії Bunge. Сама Bunge підтверджує, що працює в Україні з 2002 року, виробляє рослинні олії та володіє олійноекстракційним заводом у Дніпрі. Компанія також називає "Олейну" одним зі своїх українських брендів.

"Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge. І більш того. Там ОСОБИСТО був нещодавно сенатор Блюменталь! Але пацакам пох@й на американців, їх власність, та занепокоєння сенаторів. А ми вперто розказуємо про абстрактні зруйновані "підприємства". Замість того, щоб підключати МЗС та волати про це на весь світ", — заявив Борис Філатов.

Що відомо про Bunge та завод у Дніпрі

Bunge — міжнародна агропродовольча корпорація, яка працює в Україні з 2002 року та займається переробкою олійних культур, торгівлею зерновими й олійними культурами та виробництвом рослинних олій. Компанія виробляє рафіновані й нерафіновані рослинні олії, шрот, лецитин та лушпиння, які використовуються у харчовій, кормовій промисловості та для виробництва біопалива.

Глобальна штаб-квартира Bunge розташована у Сент-Луїсі, штат Міссурі, тоді як зареєстрований офіс корпорації — у Женеві

В Україні Bunge має олійноекстракційні заводи у Дніпрі, Миколаєві, Вінниці та Харківській області, а також портові термінали та елеватори. На підприємстві в Дніпрі виробляють і відвантажують рослинні олії наливом та виробляють шрот.

Bunge є виробником торгової марки "Олейна", яка, за даними компанії, присутня на українському ринку понад 25 років.

Завод уже був під ударом

Це не перший випадок, коли Дніпровський завод Bunge зазнає пошкоджень через російську атаку. Так, 5 січня 2026 року російські війська завдали удару безпілотниками по олійноекстракційному заводу Bunge у Дніпрі, який виробляє рослинну олію "Олейна". Тоді Філатов повідомляв, що внаслідок атаки на дороги міста вилилося близько 300 тонн олії.

Таким чином, за словами мера, нинішній удар став повторним пошкодженням цього підприємства після атаки на початку року.

До речі, в січні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що російські війська неодноразово намагалися завдати ударів по цьому підприємству, назвавши атаку частиною системного тиску РФ на американський бізнес в Україні. Сибіга наголошував, що, за його інформацією, удар не був випадковим, а підприємство стало одним із американських бізнес-об’єктів, які зазнали російських атак під час повномасштабної війни.

Що відомо про загиблих і поранених в Дніпрі

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у повідомленнях про російські атаки на місто інформував також про загиблих і поранених, однак у доступних офіційних повідомленнях він не уточнював, чи стались ці жертви саме на території заводу Bunge. Відомо лише, що тіла двох загиблих рятувальники ДСНС деблокували зі знищеної внаслідок влучання автівки.

Також Ганжа повідомляв про трьох постраждалих унаслідок атаки на Дніпро, серед них була дитина.

Тим часом в ДСНС показали фото з місця удару.

Атака на Дніпро 10 вересня Атака на Дніпро 10 вересня Атака на Дніпро 10 вересня Атака на Дніпро 10 вересня Атака на Дніпро 10 вересня Атака на Дніпро 10 вересня

Зауважимо, що Дніпро регулярно зазнає російських ракетних і дронових ударів. Протягом останніх тижнів під атаками опинялися промислові, складські та логістичні об'єкти міста. Наприклад, 3 вересня російська армія вдарила по складах логістичної компанії в Індустріальному районі Дніпра. За даними Національної поліції, тоді загинула одна людина і ще восьмеро постраждали.

Нагадаємо, російський безпілотник 8 вересня влучив у завод REEVA у Білій Церкві, тому компанія тимчасово не може виробляти й відвантажувати продукцію.

Раніше, 7 вересня, російські війська атакували безпілотниками тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині. Підприємство є одним із найбільших виробників та експортерів тютюнової продукції в Україні.