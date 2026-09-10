РФ ударила по продуктовым складам в Днепре: в городе масштабный пожар (видео)
В 18:16 в Днепре прогремела серия взрывов, а уже вскоре жители города заметили огромный черный и густой столб дыма.
Эта атака стала третьей для областного центра за 10 сентября. Враг ударил по продуктовым складам, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Информация о пострадавших уточняется.
Тем временем в городе продолжается ликвидация последствий атаки на маслоэкстракционный завод "Олейна". Предприятие получило серьезные повреждения и приостановило работу.
По словам мэра города Бориса Филатова, враг атаковал завод, который находится практически в центре Днепра, "Бандеролями".
В области сегодня тоже есть серьезные последствия после ударов российских террористов. ВС РФ атаковали Павлоград. Там горят автомобили, торговые павильоны и магазин. Местные жители говорят об ударе по ТРЦ "Гулливер".
На данный момент известно уже о четырех погибших и более 60 раненых, в том числе двух спасателях.
Напомним, оккупанты второй раз за сутки атаковали ТРЦ "Мануфактура" в Сумах.
Также сообщалось, что сегодня днем россияне нанесли удар по АЗС в Киеве, когда там находились люди.