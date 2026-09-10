РФ ударила по складам в Гостомеле: над городом огненный столб, очевидцы говорят о детонации

Вечером 10 сентября в результате атаки вражеских дронов в Гостомеле зафиксированы прилеты и вспыхнул масштабный пожар.

В сети публикуют кадры пожара, а местные говорят, что слышали звуки, похожие на повторную ю. Власти не подтверждают информацию о взрывах, однако проинформировали об атаке дронов. В частности, в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Бучанском районе в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар складского здания.

"На месте работают спасатели ГСЧС, ликвидируя пожар. Информация о площади возгорания, а также о погибших и пострадавших уточняется", — заявили в ОВА, попросил людей находиться в укрытиях во время тревоги.

Life.Kyiv.ua пишет, что пожар виден с разных точек вблизи Гостомеля и предупреждает, что приближаться к месту пожара опасно. Спасатели пока никакой информации не публиковали.

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Паблик "Киев. Главное" со ссылкой на свои источники пишет, что горят склады с подсолнечным маслом. Официального подтверждения и этой информации пока нет.

Фото: Соцсети

Враг продолжает атаковать Киевскую область дронами. За предыдущие сутки из-за террористических атак повреждено 32 объекта (в том числе 26 частных домов и складов), пострадали три человека. Наибольшие разрушения получили Фастовский и Бучанский районы.

В Киеве вечером оккупанты ударили по бизнес-центру, из-за чего возник масштабный пожар. Беспилотники упали на многоэтажные дома в двух районах столицы.

Напомним, ВС РФ ударили по центру Павлограда, в результате чего погибли 5 человек, более 65 получили ранения. Также были удары по заводу "Олейна" в Днепре и по складу продуктов в этом же городе.

Также сообщалось, что накануне в столице был прилет по девятиэтажке в Днепровском районе, из-за чего погибла женщина.