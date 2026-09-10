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Трагедия в Павлограде: возросло количество погибших, десятки раненых, пострадали дети (видео)

фото пожара в Павлограде после удара со стороны РФ 10 сентября
10 сентября Павлоград пострадал от атаки дронов РФ | Фото: ГСЧС

От удара реактивных дронов России по Павлограду погибли пять человек, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. Россияне атаковали торговые помещения в центре города, часть улицы — разрушена и покрыта сожженными автомобилями. Территория заполнена обломками, а на одном фото — почерневшие от огня детские качели. Что произошло в Павлограде из-за российской атаки вечером 10 сентября?

ГСЧС и Днепропетровская ОГА сообщили о ходе спасательной операции в Павлограде после попадания реактивных дронов ВС РФ. Спасатели уточнили число пострадавших: выяснилось, что ранения получили двое пожарных, которых доставили в больницу. Между тем глава ОГА Александр Ганжа написал в Telegram-канале о пяти погибших и 67 раненых, в том числе — восьми детях.

Ганжа уточнил, что раненые доставлены в больницу и обеспечены необходимыми лекарствами. Кроме того, выяснилось, что среди раненых детей — мальчики 13, 14, 15 и 17 лет, две 4-летние девочки и одна 11-летняя девочка. Согласно данным военной администрации, на улице, разрушенной ударом РФ по Павлограду, 90% пострадавших объектов — это коммерческая недвижимость. На записи с места попадания видны остатки торговых павильонов, руины магазинов и сожженные машины. Помимо частных автомобилей, россияне уничтожили автобусы, которые оказались на улице в момент попадания.

Видео дня

Спасатели и ОГА опубликовали фото из Павлограда. В кадр попали автомобили, автобусы, магазины, детские качели: все повреждено и почернело от огня.

фото поврежденых качелей 10 сентября
Удар по Павлограду — поврежденые качели 10 сентября
фото поврежденных магазинов 10 сентября
Удар по Павлограду — поврежденные магазины 10 сентября
фото поврежденных машин 10 сентября
Удар по Павлограду — поврежденные машины 10 сентября
фото поврежденного микроавтобуса 10 сентября
Удар по Павлограду — поврежденный микроавтобус 10 сентября
фото поврежденного автобуса 10 сентября
Удар по Павлограду — поврежденный автобус 10 сентября
фото поврежденых качелей 10 сентября
фото поврежденных магазинов 10 сентября
фото поврежденных машин 10 сентября
фото поврежденного микроавтобуса 10 сентября
фото поврежденного автобуса 10 сентября

Удар по Павлограду — что произошло 10 сентября

Фокус писал об ударе по Павлограду, произошедшем около 17:00 10 сентября. В местных пабликах написали о попадании в районе ТРЦ "Гулливер" и о столбах дыма рядом с детской площадкой. В сети опубликовали видео удара и сразу после него. Видно, что россияне попали в многолюдное место: один из "Шахедов" ударил прямо по проезжей части у стены магазина. В первые минуты в ОВА сообщили о двух погибших и уточнили, что информация будет меняться и пострадавших может быть больше.

Отметим, что 9-10 сентября Россия нанесла ряд ударов по ТРЦ и предприятиям пищевой промышленности. Вечером 9 сентября был нанесен удар по торгово-развлекательному центру "Мануфактура" в Сумах. На месте попадания российского реактивного БПЛА начался пожар: люди выбирались из заполненных дымом помещений и выбегали на улицу, где горели автомобили. Сумская ОГА сообщила о гибели двух человек и почти 20 пострадавших. В то же время россияне атаковали ТЦ "Республика" в одном из районов Киева: люди не пострадали, но начался пожар.

10 сентября удары со стороны РФ продолжились. В частности, в Сумах произошел еще один удар, но ТРЦ уже не работал, поэтому жертв не было. Кроме того, россияне атаковали Днепр и Запорожье. В областных центрах поднялись столбы дыма после попадания реактивных БПЛА. Среди прочего под удар РФ попал завод "Олейна": компания сообщила об остановке производства.

Напоминаем, что пресс-секретарь российского диктатора Песков объяснил, почему РФ начала массированные удары по гражданским объектам в Украине.