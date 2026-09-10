Трагедия в Павлограде: возросло количество погибших, десятки раненых, пострадали дети (видео)

От удара реактивных дронов России по Павлограду погибли пять человек, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. Россияне атаковали торговые помещения в центре города, часть улицы — разрушена и покрыта сожженными автомобилями. Территория заполнена обломками, а на одном фото — почерневшие от огня детские качели. Что произошло в Павлограде из-за российской атаки вечером 10 сентября?

ГСЧС и Днепропетровская ОГА сообщили о ходе спасательной операции в Павлограде после попадания реактивных дронов ВС РФ. Спасатели уточнили число пострадавших: выяснилось, что ранения получили двое пожарных, которых доставили в больницу. Между тем глава ОГА Александр Ганжа написал в Telegram-канале о пяти погибших и 67 раненых, в том числе — восьми детях.

Ганжа уточнил, что раненые доставлены в больницу и обеспечены необходимыми лекарствами. Кроме того, выяснилось, что среди раненых детей — мальчики 13, 14, 15 и 17 лет, две 4-летние девочки и одна 11-летняя девочка. Согласно данным военной администрации, на улице, разрушенной ударом РФ по Павлограду, 90% пострадавших объектов — это коммерческая недвижимость. На записи с места попадания видны остатки торговых павильонов, руины магазинов и сожженные машины. Помимо частных автомобилей, россияне уничтожили автобусы, которые оказались на улице в момент попадания.

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Спасатели и ОГА опубликовали фото из Павлограда. В кадр попали автомобили, автобусы, магазины, детские качели: все повреждено и почернело от огня.

Удар по Павлограду — поврежденые качели 10 сентября Удар по Павлограду — поврежденные магазины 10 сентября Удар по Павлограду — поврежденные машины 10 сентября Удар по Павлограду — поврежденный микроавтобус 10 сентября Удар по Павлограду — поврежденный автобус 10 сентября

Удар по Павлограду — что произошло 10 сентября

Фокус писал об ударе по Павлограду, произошедшем около 17:00 10 сентября. В местных пабликах написали о попадании в районе ТРЦ "Гулливер" и о столбах дыма рядом с детской площадкой. В сети опубликовали видео удара и сразу после него. Видно, что россияне попали в многолюдное место: один из "Шахедов" ударил прямо по проезжей части у стены магазина. В первые минуты в ОВА сообщили о двух погибших и уточнили, что информация будет меняться и пострадавших может быть больше.

Отметим, что 9-10 сентября Россия нанесла ряд ударов по ТРЦ и предприятиям пищевой промышленности. Вечером 9 сентября был нанесен удар по торгово-развлекательному центру "Мануфактура" в Сумах. На месте попадания российского реактивного БПЛА начался пожар: люди выбирались из заполненных дымом помещений и выбегали на улицу, где горели автомобили. Сумская ОГА сообщила о гибели двух человек и почти 20 пострадавших. В то же время россияне атаковали ТЦ "Республика" в одном из районов Киева: люди не пострадали, но начался пожар.

10 сентября удары со стороны РФ продолжились. В частности, в Сумах произошел еще один удар, но ТРЦ уже не работал, поэтому жертв не было. Кроме того, россияне атаковали Днепр и Запорожье. В областных центрах поднялись столбы дыма после попадания реактивных БПЛА. Среди прочего под удар РФ попал завод "Олейна": компания сообщила об остановке производства.

Напоминаем, что пресс-секретарь российского диктатора Песков объяснил, почему РФ начала массированные удары по гражданским объектам в Украине.