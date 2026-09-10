Трагедія у Павлограді: зросла кількість загиблих, десятки поранених, постраждали діти (відео)

Від удару реактивних дронів Росії по Павлограду загинуло п'ятеро людей, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували торгівельні приміщення у середмісті, частина вулиці — зруйнована та вкрита спаленими автомобілями. Територія заповнена уламками, а на одному фото — почорніла від вогню дитяча гойдалка. Що сталось у Павлограді через російську атаку увечері 10 вересня?

ДСНС та Дніпропетровська ОВА інформували про хід рятувальної операції у Павлограді після влучання реактивних дронів ЗС РФ. Рятувальники уточнили кількість постраждалих: з'ясувалось, що отримали поранення двоє пожежників, яких відправили до лікарні. Тим часом глава ОВА Олександр Ганжа написав у Telegram-каналі про п'ятьох загиблих і 67 поранених, у тому числі — восьмеро дітей.

Ганжа уточнив, що поранені доправлені до лікарні та забезпечені необхідними медикаментами. Крім того, з'ясувалось, що серед поранених дітей — хлопчики 13, 14, 15, 17 років, двоє 4-річних дівчаток і одна 11-річна дівчинка. Згідно з даними військової адміністрації, на вулиці, зруйнованій ударом РФ по Павлограду, 90% постраждалих об'єктів — це комерційна нерухомість. На записі з точки влучання фігурують залишки торгівельних павільйонів, руїни магазинів та спалені машини. Окрім приватних авто, росіяни знищили автобуси, які опинились на вулиці у момент влучання.

Видео дня

Рятувальники та ОВА опублікували фото з Павлограда. У кадр потрапили машини, автобуси, магазини, дитяча гойдалка: все пошкоджене та почорніле від вогню.

Удар по Павлограду — пошкоджена гойдалка 10 вересня Удар по Павлограду — пошкоджені магазини 10 вересня Удар по Павлограду — пошкоджені машини 10 вересня Удар по Павлограду — пошкоджений мікроавтобус 10 вересня Удар по Павлограду — пошкоджений автобус 10 вересня

Удар по Павлограду — що сталось 10 вересня

Фокус писав про удар по Павлограду, який стався близько 17 год 10 вересня. У місцевих пабліках написали про влучання у районі ТРЦ "Гулівер" і про хмари диму поруч з дитячим майданчиком. У мережі опублікували відео удар та відразу після нього. Бачимо, що росіяни влучили у багатолюдне місце: один з "Шахедів" вдарив просто по проїжджій частині під стіною магазину. У перші хвилини в ОВА повідомили про двох загиблих та уточнили, що інформація змінюватиметься і постраждалих може бути більше.

Зазначимо, 9-10 вересня Росія завдала низки ударів по ТРЦ та заводах харчової промисловості. Увечері 9 вересня стався приліт по торгівельно-розважальному центру "Мануфактура" у Сумах. На місці влучання російського реактивного БпЛА почалась пожежа: люди вибирались з приміщень, наповнених димом, та прямували на вулицю, де горіли авто. Сумська ОВА повідомила про загибель двох людей та про майже 20 постраждалих. Тоді ж росіяни атакували ТЦ "Республіка" в одному з районів Києва: люди не постраждали, але почалась пожежа.

10 вересня удари РФ продовжилися. Зокрема стався ще один приліт у Сумах, але ТРЦ вже не працював, тому жертв не було. Крім того, росіяни атакували Дніпро та Запоріжжя. В обласних центрах здійнялися стовпи диму після влучання реактивних БпЛА. Серед іншого під удар РФ потрапив завод "Олейна": компанія повідомила про зупинку виробництва.

Нагадуємо, речник російського диктатора Пєсков пояснив, чому РФ почала масовані удари по цивільних об'єктах в Україні.