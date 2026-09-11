"Хльоснуть" балістикою: у РФ пригрозили новим ударом "Орешника" по Україні

Росія готова вдарити по Україні балістичною ракетою "Орешник", щоб спинити дошкульні атаки на свою територію, заявили у Держдумі РФ. При цьому згадали про атаки дронів на Новоросійськ та Сочі, які налякали росіян. Що відомо про можливе наступне застосування балістичної ракети середньої дальності "Орешник", якою Кремль погрожує українцям?

Погрозу щодо удару "Орешника" озвучив член оборонного комітету Держдуми РФ Андрій Колесник у коментарі росЗМІ "Лента". Заява з'явилась 11 вересня, через добу після атаки морських дронів на порт в Сочі та удару БпЛА по ракетоносіях у Новоросійську. Російський політик заявив, що РФ може вдарити супербалістичною ракетою і сподівається, що це зупинить атаки українців.

РФ наближається до нового удару супербалістикою, попередили росЗМІ на основі виступу Колесник. Тим часом сенатор російської Держдуми сказав, що Україна "вже близька до того, щоб по ній хльоснули "Орешником". Посадовець пов'язав цю атаку з ударами по портах Сочі та Новоросійська та запевнив, що там не було ніяких військових об'єктів. Далі він звинуватив країни Заходу у допомозі українцям і сказав, що "недалека та година, коли українська сторона відчує, що таке "Орешник".

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Українське командування та розвідка не інформувала про можливий удар супербалістики. Одне з останніх попереджень з'явилося 27 серпня через закриття повітряного простору над полігоном "Капустін Яр", звідки ЗС РФ запускала "Орешник" у всіх попередніх випадках.

Ракета "Орешник" — зона ураження у випадку пуску з Білорусі Фото: Defense Express

Ракета "Орешник" — деталі ударів по Україні

Зазначимо, РФ тричі била ракетою "Орешник" по Україні: один раз — у 2024 році та двічі у 2026. Перший удар стався 22 листопада 2024 року. Вночі стало відомо про гучні вибухи у Дніпрі на території місцевого підприємства. На відео з місця подій — серія вертикальних спалахів та падіння боєголовок, які вибухали по прямій лінії. У РФ спершу приховували, який саме засіб ураження використали, але згодом заявили, що це нова розробка — балістичної ракети середньої дальності "Орешник": дальність від 800 до 5000 км, швидкість — 10-11 Махів, бойова частина — шість боєголовок з суббоєприпасами. Після удару по Дніпру загиблих та поранених не було: зафіксували незначні руйнування, оскільки ракета не несла вибухівку, а діяла завдяки кінетичній енергії.

Ракета "Орешник" — удар по Білій Церкві 24 травня Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

У 2025 році РФ зробила паузу, але у 2026 році було вже дві атаки. 8-9 січня 2026 року ракета "Орешник" вдарила по Львову. Камери відеоспостереження зафіксували картину удару, схожу на ту, яку бачили у Дніпрі. Українська влада не повідомляла руйнування, але у мережі розповіли про спрацювання системи автоматики на газовій підстанції у селі Рудно. 24 травня 2026 року — удар по Білій Церкві. Згідно з офіційними заявами, ракета влучила по території гаражного кооперативу і ніякої шкоди не завдала: були невеликі вирви та спалені машини. OSINTери встановили, що тієї ночі була друга ракета "Орешник", яка вдарила під окупованим Донецьком. Російський диктатор Путін заявив, що це зробила навмисно під час випробувань.

Нагадуємо, після удару ракети "Орешник" по Білій Церкві експерт розповів, які сильні та слабкі сторони має ця зброя.