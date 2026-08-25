Моніторингові канали попередили про загрозу "Орешника" з Капустиного Яру: що відомо

На полігоні "Капустин Яр" у РФ може вестись підготовку до пуску балістичної ракети середньої дальності "Орешник", попередили моніторингові канали. При цьому Повітряні сили та Генштаб не оголошували тривогу та не писали про підготовку ЗС РФ.

Інформація про можливість удару БРСД "Орешник" з'явилась у мережі близько 13:47 25 серпня. У наступному повідомленні уточнили, що може іти мова про випробування. Додали, що не було підтвердження від США і що ЗС РФ може тестувати ЗРК С-500.

Згодом з'явилась нова інформація: оголосили відбій загрози з Капустиного Яру після можливих випробувань.

Фото: Скриншот

Ракета "Орешник" — що відомо

"Орешник" — це балістична ракета середньої дальності РФ, яка може пролетіти до 5,5 тис. км і під час руху до цілі може розвинути швидкість до 13500 км/год (близько 11 Махів). РФ тричі застосовувала ракету "Орешник" проти України. Перший удар відбувся 21 листопад 2024 року: росіяни обстріляли завод у Дніпрі, були руйнування, але загиблих не було. Другий випадок — обстріл 9 січня 2025 року, коли під ударом "Орешника" опинився Львів. Медіа писали, що через вибухову хвилю включилась автоматика на місцевому газопроводі. Тим часом у мережі з'явились кадри удару: кілька десятків вертикальних "блискавок", які вдарили вздовж однієї лінії. Третій удар — 24 травня 2026 року. Росіяни запустили балістичну ракету "Орешник", яка вдарила по гаражному кооперативу у Білій Церкві. На відео з місця подій показали незначні руйнування та неглибокі вирви. Після цього виступив російський диктатор Путін, який сказав, що насправді було дві ракети. Зі слів Путіна друга вдарила біля окупованого Донецька: таким чином росіяни перевіряли, як працюватиме зброя на лінії фронту в умовах боїв.

Відео дня

Попереднє попередження про підготовку полігону "Капустин Яр" до можливого пуску "Орешника" моніторингові канали публікували 8 серпня. З'ясувалось, що вони орієнтувались на дані про закриття повітряного простору для руху літаків, яку оголошувала по міжнародній авіаційній інформаційній системі NOTAM.

Нагадуємо, у травні аналітики порталу Defense Express розповіли про те, які темпи виробництва ракет "Орешник" на російському ВПК.