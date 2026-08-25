Мониторинговые каналы предупредили об угрозе "Орешника" из Капустиного Яра: что известно

На полигоне "Капустин Яр" в РФ может вестись подготовка к пуску баллистической ракеты средней дальности "Орешник", предупредили мониторинговые каналы. При этом воздушные силы и Генштаб не объявляли тревогу и не писали о подготовке ВС РФ.

Информация о возможности удара БРСД "Орешник" появилась в сети около 13.47 25 августа. В следующем сообщении уточнили, что речь может идти об испытаниях. Добавили, что не было подтверждения от США и что ВС РФ может тестировать ЗРК С-500.

Потом появилась новая информация: объявили отбой угрозы из Капустиного Яра после возможных испытаний.

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