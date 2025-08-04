Россия закрыла воздушное пространство над Капустиным Яром, откуда запускают "Орешник", – СМИ

Россия закрыла воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области с 4 по 8 августа.

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Это может свидетельствовать об испытании баллистических ракет. Однако появление запрета NOTAM говорит о потенциальной угрозе удара "Орешником" по Украине, сообщает OSINT-аналитик Defence Index.

Граждан предупреждают, что такие действия еще не гарантируют удар по Украине, однако и игнорировать эти данные не стоит при условии обострения ситуации.

Фото: Соцсети

Раньше такое уведомление выпускали, в том числе 24 и 25 февраля 2022 года и во время применения "Орешника" по Днепру.

Также ВП над полигоном закрывали 12 и 13 мая. Кроме того, 5 июня некоторые российские ресурсы сообщили, что был произведен запуск "Орешника", но попытка провалилась.

Фото: Скриншот

Эта информация появилась после того, как жители Казахстана наблюдали странное свечение в небе.

"Фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Угроз для населения нет", – заявляли в Минобороны страны тогда.

Добавим, что 30 июня в Ахтубинске Астраханской области, вблизи которого расположена одноименная военно-воздушная база РФ, объявили красный режим ракетной опасности. Там же недалеко находится и пресловутый Капустин Яр.

От линии фронта до Ахтубинска и полигона расстояние составляет более 600 км.

Добавим, что 8 августа истекает срок ультиматума Дональда Трампа, который потребовал от РФ заключения договора о прекращении огня в Украине.

Ракета "Орешник": что о ней известно

"Орешник" — баллистическая ракета РФ средней дальности, которую россияне впервые запустили 21 ноября 2024 году во время атаки по Днепру. Ракета ударила на территории завода "Южмаш", но не привела к жертвам и разрушениям. Пуск состоялся с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ. Россияне некоторое время скрывали наличие этого средства поражения, но позже Путин лично объявил о появлении "новейшего оружия".

По оценкам The New York Times, ракета, вероятно, создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж", первые испытания которой состоялись в 2011 году. Впрочем, "Орешник" вдвое меньше "Рубежа" и поэтому летит на меньшее расстояние. Ориентировочная дальность — около 5,5 тыс. км, а скорость — 12 300 км/ч.

Ранее Фокус писал, что российский президент Владимир Путин заявил о начале серийного производства "Орешника".

В свою очередь Владимир Зеленский рассказал, сколько компаний привлечено к производству "Орешника".