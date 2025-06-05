"Орешник", метеорит или инопланетяне: в небе над Казахстаном видели загадочные огни (видео)

Необычные светящиеся объекты пролетали над Астаной, Шымкентом и другими городами Казахстана. В соцсетях выдвигают разные гипотезы, включая пуск межконтинентальной ракеты "Орешник".

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Видеокадры с пролетами неопознанных огней представило издание Zakon.kz.

Астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова Светлана Мошкина пояснила, что на представленных видео сгорают ступени космического аппарата. Это происходит, когда отработанные ступени или ракета заходит в атмосферу и разрушается на фрагменты", — сообщила специалист.

Какой именно космический аппарат сгорел, неизвестно.

Минобороны Казахстана позже заявило, что фактов нарушения воздушного пространства страны не было. Само явление, как указывают военные чиновники, похоже на входящие в атмосферу остатки обломков космического аппарата или на метеоритный поток.

"Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения", — заявили в министерстве.

"Орешник" или инопланетяне: версии об огнях в Казахстане

Летящие по небу огни вызвали всплеск обсуждений у разных теорий в соцсетях. Пользователи выдвигали разные гипотезы: метеоритный дождь, инопланетяне на НЛО и пуски ракет. Кроме этого, объекты видели над территорией Кыргызстана и России.

Один из российских пропагандистов утверждает, что россияне произвели пуск межконтинентальной ракеты "Орешника", но он оказался неудачным. По его версии, "Орешник" упал на границе с Казахстаном

"Орешник взорвался в небе на множество осколков. Не шутка", — пишет Alex Parker Returns.

Другие источники говорят, что это может быть разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced, сгоревший при входе в плотные слои атмосферы около 22:40 по времени в Астане. Рассматривались также версии о спутнике Starlink и японской ракете.

Фокус ранее выяснял, может ли Россия пойти на масштабную эскалацию в Украине после операции СБУ "Паутина". Среди прочего, рассматривается вариант удара "Орешником".

Напомним, комплекс "Орешник" хотят разместить в Беларуси к концу 2025 года и подобрали для этого нужные районы.