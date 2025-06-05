"Орешник", метеорит чи інопланетяни: у небі над Казахстаном бачили загадкові вогні (відео)

Незвичайні об'єкти, що світяться, пролітали над Астаною, Шимкентом та іншими містами Казахстану. У соцмережах висувають різні гіпотези, включно з пуском міжконтинентальної ракети "Орешник".

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Відеокадри з прольотами непізнаних вогнів представило видання Zakon.kz.

Астроном Астрофізичного інституту ім. В. Г. Фесенкова Світлана Мошкіна пояснила, що на представлених відео згорають ступені космічного апарату. Це відбувається, коли відпрацьовані ступені або ракета заходить в атмосферу і руйнується на фрагменти", — повідомила фахівець.

Який саме космічний апарат згорів, невідомо.

Міноборони Казахстану пізніше заявило, що фактів порушення повітряного простору країни не було. Саме явище, як вказують військові чиновники, схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу, або на метеоритний потік.

"Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні. Просимо громадян зберігати спокій і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вивчають це явище і нададуть роз'яснення", — заявили в міністерстві.

"Орешник" чи інопланетяни: версії про вогні в Казахстані

Вогні, що летять по небу, викликали сплеск обговорень у різних теорій у соцмережах. Користувачі висували різні гіпотези: метеоритний дощ, інопланетяни на НЛО і пуски ракет. Крім цього, об'єкти бачили над територією Киргизстану і Росії.

Один із російських пропагандистів стверджує, що росіяни здійснили пуск міжконтинентальної ракети "Орешник", але він виявився невдалим. За його версією, "Орешник" впав на кордоні з Казахстаном

"Орешник вибухнув в небі на безліч осколків. Не жарт", — пише Alex Parker Returns.

Інші джерела кажуть, що це може бути розгінний блок китайської ракети Zhuque-2 Enhanced, який згорів під час входу в щільні шари атмосфери близько 22:40 за часом в Астані. Розглядали також версії про супутник Starlink і японську ракету.

Фокус раніше з'ясовував, чи може Росія піти на масштабну ескалацію в Україні після операції СБУ "Павутина". Серед іншого, розглядається варіант удару "Орешником".

Нагадаємо, комплекс "Орешник" хочуть розмістити в Білорусі до кінця 2025 року і підібрали для цього потрібні райони.