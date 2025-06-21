До сих пор не под санкциями: Зеленский рассказал, сколько компаний привлечено к производству "Орешника"

В производстве российского ракетного комплекса "Орешник" задействовано 39 компаний оборонно-промышленного комплекса, из которых 21 еще не находится под санкциями.

Related video

Только 18 компаний российского ОПК, которые помогают с производством баллистической ракеты промежуточной дальности "Орешник", находятся под санкциями, рассказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Суспільне".

По его словам, всего 39 компаний военно-промышленного комплекса России привлечены к производству "Орешника".

"Что важно: 21 компания из 39 не под санкциями", — заявил глава государства.

Таким образом, россияне могут свободно получать необходимые детали, без которых производство этого оружия невозможно. Президент убежден, что даже срочные санкции сработают, поскольку "Орешник" изготавливается достаточно долго.

К тому же, по его словам, многие другие российские оборонные компании уже получили санкционные запреты, что существенно усложнило производство оружия из-за нехватки необходимых компонентов.

Также, сообщил президент, Россия готовится закупить в 26 странах 860 новых станков для военного производства.

"52 компании из Китая, 15 — из Тайваня, 13 — из Германии, 8 — из Чехии, 6 — из Южной Кореи, по 3 — из Японии и Индии, и даже одна из США", — отметил Зеленский.

По его словам, украинская разведка уже передала партнерам названия этих компаний, чтобы добиться санкционных шагов на межправительственном уровне.

Напомним, 21 ноября 2024 года ВС РФ ударили по городу Днепр баллистической ракетой "Орешник".

Во время обращения к россиянам глава Кремля Владимир Путин сообщил, что в ответ на "агрессивные действия стран НАТО", ВС РФ испытали новую баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении.