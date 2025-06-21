Досі не під санкціями: Зеленський розповів, скільки компаній залучено до виробництва "Орешника"

У виробництві російського ракетного комплексу "Орешник" задіяно 39 компаній оборонно-промислового комплексу, з яких 21 ще не перебуває під санкціями.

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Лише 18 компаній російського ОПК, які допомагають з виробництвом балістичної ракети проміжної дальності "Орешник", знаходяться під санкціями, розповів журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Суспільне".

За його словами, загалом 39 компаній військово-промислового комплексу Росії залучені до виробництва "‎Орешника"‎.

"Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями", ‎— заявив очільник держави.

Таким чином, росіяни можуть вільно отримувати необхідні деталі, без яких виробництво цієї зброї неможливе. Президент переконаний, що навіть термінові санкції спрацюють, оскільки "‎Орешник"‎ виготовляється досить довго.

До того ж, за його словами, багато інших російських оборонних компаній вже отримали санкційні заборони, що суттєво ускладнило виробництво зброї через брак необхідних компонентів.

Також, повідомив президент, Росія готується закупити у 26 країнах 860 нових верстатів для військового виробництва.

"52 компанії з Китаю, 15 — з Тайваню, 13 — з Німеччини, 8 — з Чехії, 6 — з Південної Кореї, по 3 — з Японії та Індії, і навіть одна з США", — зазначив Зеленський.

За його словами українська розвідка вже передала партнерам назви цих компаній, щоб домогтися санкційних кроків на міжурядовому рівні.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року ЗС РФ вдарили по місту Дніпро балістичною ракетою "Орешник".

Під час звернення до росіян очільник Кремля Володимир Путін повідомив, що у відповідь на "агресивні дії країн НАТО", ЗС РФ випробували нову балістичну ракету в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.