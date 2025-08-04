Росія закрила повітряний простір над Капустиним Яром, звідки запускають "Орєшнік", — ЗМІ

Росія закрила повітряний простір над полігоном Капустин Яр в Астраханській області з 4 до 8 серпня.

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Це може свідчити про випробування балістичних ракет. Однак поява заборони NOTAM говорить про потенційну загрозу удару "Орєшніком" по Україні, повідомляє OSINT-аналітик Defence Index.

Громадян попереджають, що такі дії ще не гарантують удар по Україні, однак і ігнорувати ці дані не варто за умови загострення ситуації.

Фото: Соцсети

Раніше таке повідомлення випускали, зокрема 24 і 25 лютого 2022 року і під час застосування "Орєшніка" по Дніпру.

Також ВП над полігоном закривали 12 і 13 травня. Крім того, 5 червня деякі російські ресурси повідомили, що був проведений запуск "Орєшніка", але спроба провалилася.

Фото: Скриншот

Ця інформація з'явилася після того, як жителі Казахстану спостерігали дивне світіння в небі.

"Фактів порушення повітряного простору на території Казахстану не зафіксовано. Ситуація перебуває під контролем. Загроз для населення немає", — заявляли в Міноборони країни тоді.

Додамо, що 30 червня в Ахтубинську Астраханської області, поблизу якого розташована однойменна військово-повітряна база РФ, оголосили червоний режим ракетної небезпеки. Там же недалеко розташований і горезвісний Капустин Яр.

Від лінії фронту до Ахтубинська і полігону відстань становить понад 600 км.

Додамо, що 8 серпня спливає термін ультиматуму Дональда Трампа, який зажадав від РФ укладення договору про припинення вогню в Україні.

Ракета "Орєшнік": що про неї відомо

"Орєшнік" — балістична ракета РФ середньої дальності, яку росіяни вперше запустили 21 листопада 2024 року під час атаки по Дніпру. Ракета вдарила на території заводу "Південмаш", але не призвела до жертв і руйнувань. Пуск відбувся з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ. Росіяни деякий час приховували наявність цього засобу ураження, але пізніше Путін особисто оголосив про появу "новітньої зброї".

За оцінками The New York Times, ракета, ймовірно, створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-26 "Рубіж", перші випробування якої відбулися 2011 року. Утім, "Орєшнік" вдвічі менша за "Рубіж" і тому летить на меншу відстань. Орієнтовна дальність — близько 5,5 тис. км, а швидкість — 12 300 км/год.

Раніше Фокус писав, що російський президент Володимир Путін заявив про початок серійного виробництва "Орєшніка".

Натомість Володимир Зеленський розповів, скільки компаній залучено до виробництва "Орєшніка".