"Хлестнут" баллистикой: в РФ пригрозили новым ударом "Орешника" по Украине

Россия готова ударить по Украине баллистической ракетой "Орешник", чтобы остановить чувствительные атаки на свою территорию, заявили в Госдуме. При этом вспомнили об атаках дронов на Новороссийск и Сочи, испугавших россиян. Что известно о возможном последующем применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой Кремль грозит украинцам?

Угрозу нанести удар по "Орешнику" озвучил член комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Колесник в комментарии российскому СМИ "Лента". Заявление появилось 11 сентября, через сутки после атаки морских дронов на порт в Сочи и удара БПЛА по ракетоносцам в Новороссийске. Российский политик заявил, что РФ может нанести удар супербаллистической ракетой и надеется, что это остановит атаки украинцев.

Россия готовится к новому удару с применением супербаллистики, предупредили российские СМИ со ссылкой на выступление Колесника. Между тем сенатор Госдумы заявил, что Украина "уже близка к тому, чтобы по ней обрушился "Орешник". Чиновник связал эту атаку с ударами по портам Сочи и Новороссийска и заверил, что там не было никаких военных объектов. Далее он обвинил западные страны в помощи украинцам и заявил, что "недалек тот час, когда украинская сторона почувствует, что такое "Орешник".

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Украинское командование и разведка не сообщили о возможном ударе супербаллистики. Одно из последних предупреждений появилось 27 августа из-за закрытия воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр", откуда ВС РФ запускала "Орешник" во всех предыдущих случаях.

Ракета "Орешник" — зона поражения в случае пуска из Беларуси Фото: Defense Express

Ракета "Орешник" — подробности ударов по Украине

Отметим, что РФ трижды наносила ракетные удары по Украине с использованием ракеты "Орешник ": один раз — в 2024 году и дважды в 2026 году. Первый удар произошел 22 ноября 2024 года. Ночью стало известно о громких взрывах в Днепре на территории местного предприятия. На видео с места событий — серия вертикальных вспышек и падение боеголовок, которые взрывались по прямой линии. В РФ сначала скрывали, какое именно средство поражения было использовано, но впоследствии заявили, что это новая разработка — баллистическая ракета средней дальности "Орешник": дальность от 800 до 5000 км, скорость — 10-11 Махов, боевая часть — шесть боеголовок с суббоеприпасами. После удара по Днепру погибших и раненых не было: зафиксировали незначительные разрушения, поскольку ракета не несла взрывчатое вещество, а действовала за счет кинетической энергии.

Ракета "Орешник" — удар по Белой Церкви 24 мая Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram

В 2025 году РФ сделала паузу, но в 2026 году произошло уже две атаки. 8-9 января 2026 года ракета "Орешник" ударила по Львову. Камеры видеонаблюдения зафиксировали картину удара, похожую на ту, которую видели в Днепре. Украинские власти не сообщали о разрушениях, но в сети рассказали о срабатывании системы автоматики на газовой подстанции в селе Рудно. 24 мая 2026 года — удар по Белой Церкви. Согласно официальным заявлениям, ракета попала на территорию гаражного кооператива и никакого ущерба не нанесла: были небольшие воронки и сожженные машины. OSINT-аналитики установили, что в ту ночь запустили вторую ракета "Орешник", которая ударила в районе оккупированного Донецка. Российский диктатор Путин заявил, что это было сделано намеренно в ходе испытаний.

Напоминаем: после ракетного удара "Орешник" по Белой Церкви эксперт рассказал о сильных и слабых сторонах этого оружия.