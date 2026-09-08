Украина показала новое оружие для перехвата баллистики: "Корал" впервые появился на пусковой

Украина в ходе оборонной выставки MSPO в Польше впервые продемонстрировала пусковую установку зенитных ракет "Корал". Речь идет о самоходной установке на шасси чешского грузовика Tatra.

Об этом сообщил корреспондент издания "Милитарный".

На снимке, опубликованном "Укроборонпромом", запечатлен запуск ракеты с самоходной пусковой установки. Ракету позиционируют как средство перехвата воздушных и баллистических целей в составе системы противовоздушной обороны.

В исключительных случаях "Корал" также можно использовать для поражения наземных или надводных радиолокационно-контрастных целей. Система наведения ракеты сочетает в себе инерциальную навигацию, радиокоррекцию и активную радиолокационную головку самонаведения.

Макет ракеты Фото: Милитарный

Масса ракеты составляет 450 кг, из которых 36 кг приходится на боевую часть. Её длина — 4,8 м, диаметр — 230/300 мм, размах крыльев — 835 мм, а размах рулей — 685 мм.

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Опытно-конструкторские работы по проекту "Корал" начались в 2016 году. Изначально он фигурировал в документах как компонент зенитного ракетного комплекса корабельного базирования.

О "Корале" широко заговорили в 2021 году, когда ГККБ "Луч" представило полноразмерный макет ракеты на выставке "Оружие и Безопасность-2021". Тогда её позиционировали как унифицированную модульную ракету для наземных и корабельных ЗРК, а потенциально — также для применения в классе "воздух-воздух".

Грузовик Tatra Т-815-7 с колесной формулой 8×8. Фото: Tatra

На начальном этапе заявленная дальность поражения "Корала" составляла до 30 км, высота поражения — до 10 км. Масса ракеты составляла около 300 кг, а боевой части — 25 кг.

В 2021 году генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев оценивал готовность комплекса примерно в 70 %. "Корал" должен был занять среднюю нишу в линейке украинских ЗРК с дальностью поражения около 10 км, 30–40 км и до 100 км.

В марте 2026 года Фокус сообщал об украинском ЗРК, о появлении которого намекнул директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. По его словам, Украина уже производит собственные зенитные ракеты. Речь шла как о новых разработках, так и о модернизации советских ракет, однако других подробностей чиновник не привёл.

13 апреля глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал о разработке новейших образцов вооружения для ВСУ. В частности, он сообщил о запуске собственных разведывательных спутников и испытательных пусках экспериментальных ракет.