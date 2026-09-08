Україна показала нову зброю для перехоплення балістики: "Корал" уперше засвітився на пусковій

Україна під час оборонної виставки MSPO у Польщі вперше показала пускову установку зенітних ракет "Корал". Йдеться про самохідну установку на шасі чеської вантажівки Tatra.

Про це повідомив кореспондент видання “Мілітарний”.

На зображенні, яке оприлюднив “Укроборонпром”, показано запуск ракети із самохідної пускової установки. Ракету позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей у складі системи протиповітряної оборони.

У виняткових випадках “Корал” також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей. Система наведення ракети поєднує інерціальну навігацію, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення.

Макет ракети Фото: Мілітарний

Маса ракети становить 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Її довжина — 4,8 м, діаметр — 230/300 мм, розмах крил — 835 мм, а розмах рулів — 685 мм.

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Дослідно-конструкторські роботи за проєктом “Корал” розпочалися у 2016 році. Спочатку він фігурував у документах як складова зенітного ракетного комплексу корабельного базування.

Широко про “Корал” заговорили у 2021 році, коли ДККБ “Луч” представило повнорозмірний макет ракети на виставці “Зброя та Безпека-2021”. Тоді її позиціонували як уніфіковану модульну ракету для сухопутних і корабельних ЗРК, а потенційно — також для застосування класу “повітря — повітря”.

Вантажівка Tatra Т-815-7 з колісною формулою 8×8. Фото: Tatra

На початковому етапі заявлена дальність ураження “Корала” становила до 30 км, висота ураження — до 10 км. Маса ракети була близько 300 кг, а бойової частини — 25 кг.

У 2021 році генеральний конструктор ДККБ “Луч” Олег Коростельов оцінював готовність комплексу приблизно у 70%. “Корал” мав зайняти середню нішу в лінійці українських ЗРК із дальністю ураження близько 10 км, 30–40 км та до 100 км.

У березні 2026 року Фокус повідомляв про український ЗРК, на появу якого натякав директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. За його словами, Україна вже виробляє власні зенітні ракети. Йшлося як про нові розробки, так і про модернізацію радянських ракет, однак інших подробиць посадовець не навів.

13 квітня глава комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів про розробку новітніх зразків озброєння для ЗСУ. Зокрема, він повідомив про запуск власних розвідувальних супутників і випробувальні пуски експериментальних ракет.