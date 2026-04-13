ГУР під час війни двічі виводили ракетоносії в космос: технологія дозволить збивати "Орешник"

Українські розвідники змогли під час війни двічі вивести ракетоносії в космос. При цьому це було зроблено під час виконання бойових задач, а не в якості експерименту.

Під час другого запуску ракетоносій було виведено на висоту 204 кілометри. Про це розповів член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп фракції "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Нардеп наголосив, що це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни.

За його словами, Україна також має ракети, які можуть бити по території ворога на відстані до 500 кілометрів, які летять на гіперзвукових швидкостях. Водночас вони призначені "для виконання неординарних операцій". Веніславський наголосив, що такі ракети використовуються.

Ще одна унікальна операція, проведена українськими розвідниками — пуск ракетоносія з транспортного літака на висоті 8 тисяч метрів. Такий ракетоносій може використовуватися і для виводу на орбіту різного роду космічних апаратів, наголосив нардеп.

Відео дня

"Це було здійснено вперше на території Європейського континенту та вдруге в світовій історії. Першими таке зробили США у середині 70-х років. Але наша висота виведення є рекордною", — заявив Веніславський.

Україна може мати повітряний космодром

За словами народного депутата, Україна вже має свою повітряну систему. У майбутньому вона може використовуватися як повітряний космодром.

Такий космодром може використовуватися і для цивільних, і для військових цілей, зокрема, для протидії російській ракеті "Орешнік".

Веніславський зазначив, що завдяки пуску ракет з повітря можна збільшити дальність ураження цілей та зробити пуски ракет більш ефективними, адже саме на подолання перших кілометрів витрачається найбільше енергії.

"А якщо її запускати з 8 кілометрів, вона значно ефективніше виконує польотне завдання. Це унікальні результати роботи нашої групи, якою керує ГУР. Зараз продовжуємо працювати у цьому напрямі", — заявив нардеп.

Раніше повідомлялося про те, що Росія полює на європейські супутники в космосі.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов знову запропонував підірвати ядерну бомбу в космосі та знищити супутники Ілона Маска. Раніше він пропонував теж саме у 2022 році.