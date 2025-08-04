Месяц без "шахедов": почему Россия начала намекать на воздушное перемирие с Украиной

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Любимый месяц россиян начался с заявления Трампа о выдвижении подлодок с ядерным оружием на рубежи и общей готовности к ядерной войне с Россией. Неплохое начало месяца катастроф, я считаю.

В качестве ответных мер устрашения Кремль вызвал на Валаам специально обученного Лукашенко, который заявил: а не устроить ли воздушное перемирие?

Вероятно, этот вопрос будут обсуждать с товарищем Уиткофом. Чтобы обозначить какой-то прогресс, смягчить позицию США, но сохранить возможность давить на фронте.

Основания для этого есть.

Сегодняшнее утро началось с сообщений об ударах неизвестными дронами по различным объектам на территории РФ. НПЗ, аэродромы, предприятия ВПК. Ярче всего горело на Новокуйбышевском НПЗ (порядка 1000 км от потенциальной точки запуска в Украине).

Также известно, что СБУ поразило дронами объекты на аэродроме Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), откуда по украинским городам запускают "шахеды". Кроме этого, дроны СБУ дотянулись до ПО "Электроприбор" в Пензе.

Что подтверждает ряд тенденций.

Взрыв в Пензе 2 августа Фото: Скрин видео

Во-первых, аэродром в Приморско-Ахтарске – это приоритетный объект в том же секторе, куда регулярно что-то залетает. Т.е., принятых россиянами мер недостаточно. Надо еще больше дефицитного ПВО. Придется еще что-то оголить.

Во-вторых, указанный завод – одно из ключевых предприятий, задействованных в обеспечении российской армии средствами связи, телекоммуникационным оборудованием, устройствами криптографической защиты и т.д. Находится данный объект примерно в 650-700 км от потенциальных точек запуска с территории Украины.

Неделю назад СБУ поразило дронами радиозавод "Сигнал" в Ставрополе на такой же дистанции. То есть рабочая дистанция, на которой в рутинном режиме получается дотягиваться. И есть фокус на определенных предприятиях, которые Служба в ходе повседневной рутины будет прощупывать.

Надо отметить, что при всем запасе индустриальной прочности РФ и при всей помощи Китая, даже отдельные точечные удары по уязвимым местам могут замедлять российский ВПК на месяцы.

Так что у Москвы действительно есть мотивы как минимум взять паузу в воздушном противоборстве. Дабы чуть растворить негатив после массовых убийств мирных граждан Украины в тылу, в том числе – детей (сегодня россияне уже убили двух человек в Херсоне). И принять меры к укреплению защиты чувствительных объектов и цепочек.

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