"РФ будет выбирать разные города": Безуглая заявила, что населенные пункты "фактически беззащитны" против атак

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала атаку по Днепру и другие недавние удары России по Украине, заявив о ряде проблем, из-за которых города "фактически беззащитны". Среди них, по ее словам, то, что "уже 299 дней не назначен командующий Воздушными силами ВСУ", а большинство установок как Gepard и других на подобии "имеют истощенный ресурс".

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Также Безуглая заявила, что развитие дронов-перехватчиков и дроновой противовоздушной обороны "системно саботировалось" длительное время, и только недавно начало "набирать хоть какой-то темп". Об этом нардеп написала ночью 25 июня на своей странице в Facebook.

По словам Марьяны Безуглой, ВС РФ будут наращивать интенсивность атак по украинским городам, применяя для ударов по инфраструктурным и гражданским объектам "рои дронов" с видеонаблюдением и искусственным интеллектом. Их, по словам нардепа, будет трудно сбивать по ряду причин: "количество, координацию, отсутствие ракет от союзников и из запасов, а также из-за технологического отставания из-за ограниченности ресурса и слабой государственной организации".

Скриншот | сообщение Безуглой

Однако, уверяет Безуглая, даже в ситуации, если бы украинские города были окружены батареями Patriot для защиты, это бы не помогло из-за новой тактики врага в применении атак БпЛА и модернизации дронов с привлечением ИИ-технологий.

"РФ и в дальнейшем совершенствует бесперебойные волоконно-оптические дроны, которые не глушатся и очень сложно уничтожаются — их выпускают сотнями, направленные на логистику и инфраструктуру", — пишет народный депутат.

В то же время Марьяна Безуглая обнародовала шаги, которые, по ее мнению, государству нужно осуществить "прямо сейчас":

Ускорить назначение командующего ВС ВСУ и стабилизацию командования; Наладить серийное производство БпЛА-перехватчиков; Разработать и внедрить систему эшелонированной ПВО; Активизировать международное сотрудничество, в частности обмен технологиями с зарубежными партнерами; Осуществить аудит убежищ и создавать новые укрытия.

Гражданам же, по мнению Безуглой, нужно "быть готовыми" каждую ночь.

Скриншот | Безуглая прокомментировала атаки

В то же время некоторые специалисты, в частности авиационный эксперт Константин Криволап, утверждают, что дроны-перехватчики в противодействии российским атакам не помогут: дело в том, что они имеют определенные ограничения по высоте.

Напомним, 23 июня Марьяна Безуглая обвинила певца Тараса Тополю в мобилизации ради пиара.

Также 19 июня Марьяна Безуглая обвинила Марию Ефросинину во лжи, заявив, что она "пристроила" мужа служить в Киеве.