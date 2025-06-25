"РФ буде вибирати різні міста": Безугла заявила, що населені пункти "фактично беззахисні" проти атак

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала атаку по Дніпру та інші нещодавні удари Росії по Україні, заявивши про низку проблем, через які міста "фактично беззахисні". Серед них, за її словами, те, що "вже 299 днів не призначено командувача Повітряними силами ЗСУ", а більшість установок як Gepard та інших на подобі "мають виснажений ресурс".

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Також Безугла заявила, що розвиток дронів-перехоплювачів і дронової протиповітряної оборони "системно саботувався" тривалий час, і тільки нещодавно почав "набирати хоч якогось темпу". Про це нардепка написала уночі 25 червня на своїй сторінці у Facebook.

За словами Мар'яни Безуглої, ЗС РФ будуть нарощувати інтенсивність атак по українських містах, застосовуючи для ударів по інфраструктурних та цивільних об'єктах "рої дронів" з відеоспостереженням та штучним інтелектом. Їх, за словами нардепки, буде важко збивати через низку причин: "кількість, координацію, відсутність ракет від союзників та із запасів, а також через технологічне відставання через обмеженість ресурсу і слабку державну організацію".

Скриншот | допис Безуглої

Однак, запевняє Безугла, навіть за ситуації, якби українські міста були оточені батареями Patriot для захисту, це б не допомогло через нову тактику ворога у застосуванні атак БпЛА та модернізацію дронів із залученням ШІ-технологій.

"РФ і надалі вдосконалює безперебійні волоконно-оптичні дрони, які не глушаться і дуже складно знищуються — їх випускають сотнями, спрямовані на логістику та інфраструктуру", — пише народна депутатка.

Водночас Мар'яна Безугла оприлюднила кроки, які, на її думку, державі потрібно здійснити "прямо зараз":

Пришвидшити призначення командувача ПС ЗСУ та стабілізацію командування; Налагодити серійне виробництво БпЛА-перехоплювачів; Розробити та впровадити систему ешелонованої ППО; Активізувати міжнародне співробітництво, зокрема обмін технологіями із закордонними партнерами; Здійснити аудит сховищ і створювати нові укриття.

Громадянам же, на думку Безуглої, потрібно "бути готовими" щоночі.

Скриншот | Безугла прокоментувала атаки

Водночас деякі фахівці, зокрема авіаційний експерт Костянтин Криволап, стверджують, що дрони-перехоплювачі у протидії російським атакам не допоможуть: річ у тому, що вони мають певні обмеження за висотою.

Нагадаємо, 23 червня Марʼяна Безугла звинуватила співака Тараса Тополю у мобілізації заради піару.

Також 19 червня Мар'яна Безугла звинуватила Марію Єфросиніну у брехні, заявивши, що вона "пристроїла" чоловіка служити у Києві.