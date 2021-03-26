Нападающие и защитники. К какому типу политиков принадлежит Владимир Зеленский

Если сводить к архетипам, то руководители национального масштаба бывают двух типов — нападающие и защитники. Первые предпринимают решительные действия в надежде улучшить ситуацию. Вторые — из опасения, что ситуация ухудшится.

Например, Леонид Кравчук был защитником: он стремился к независимости Украины, чтобы не вернуться под диктат Москвы в ельцинском исполнении. Леонид Кучма был нападающим: строил капитализм, как он его понимал, чтобы управляемая им страна усилилась и вместе с ней усилился и он.

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Другое кино. Удастся ли Зеленскому поправить рейтинги борьбой с Медведчуком

Владимир Зеленский — защитник. Это не похвала и не упрек, это объективный факт, как группа крови. Свою решимость (вплоть до безрассудства) ВАЗ проявляет не тогда, когда нужен стратегический прорыв, а когда ему, его власти угрожают обстоятельства и соперники.

Он переизбрал Верховную Раду, чтобы прежняя с большинством от Петра Порошенко не стала ему противостоять. ВАЗ подбирал не тех премьер-министров, которые способны спасти падающую экономику, а чтобы глава правительства не составил конкуренции в будущем. ВАЗ начал пресекать Виктора Медведчука с партнерами, так как те реально сажали его рейтинг.

В этом же ключе надо рассматривать и робкие попытки ОП обозначить борьбу с олигархатом.

Последние события — разборки с поддерживающими Сергея Стерненко и наезд на парамилитарную структуру Семена Семенченко, говорят о том, что президент Зеленский намерен зачистить реальную и потенциальную протестную активность.

С самого начала президентства ВАЗа я подчеркивал, что американцам он не рискнет возражать даже в необходимых случаях, что видно на примере Мотор-Сич. Владимира Путина ВАЗ не боится сейчас, но крайне не хотел бы оказаться перед ним без международной поддержки.

А вот, агрессивной, тем более, вооруженной улицы президент Зеленский опасается всерьез (чутье на проблемы у него таки есть).

Если подстраховаться от заказных протестов президент хочет, чтобы всерьез обнулить олигархат и найти политических союзников, чтобы начать очищение и оздоровление экономики, то это можно только приветствовать.

Но, если это подготовка к решениям, которые украинское общество исходно не приемлет, то страну ждут серьезные потрясения.

Кстати, может ли защитник стать нападающим? Временно может, если испугается очень-очень сильно.

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