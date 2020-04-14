Работал на ФСБ. Генерал-майора СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева

Валерия Шайтанова подозревают в госизмене и подготовке террористических актов

Контрразведка Службы безопасности задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и подготовке террористических актов. В частности, ему инкриминируются подготовку убийства Адама Осмаева по заказу российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" в полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций.

Читайте также: СБУ за год разоблачила 6 шпионов в дипломатических представительствах

"К сожалению, человек, получила генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

В СБУ отметили, что имеют неоспоримые доказательства, что Шайтанов по заданию спецслужб РФ планировал проведение террористических актов на территории Украины за вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ. Исполнителей генерал искал среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о:

обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО / ООС и задействованных в них сотрудников;

международном сотрудничество украинских спецслужб;

сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведывательных органов.

"Используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом", - добавили в СБУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.