Задержан организатор убийства Окуевой, – полиция
2020-01-12 16:25:16
Сегодня ранее правоохранители задержали группу киллеров, подозреваемых в убийстве Окуевой
В воскресенье полицейские задержали предполагаемого организатора убийства активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.
Сообщалось, что члены преступной группы обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств.
"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", – сказано в сообщении.
Сегодня ранее правоохранители задержали группу киллеров, подозреваемых в убийстве Окуевой.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.
- Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.
- В феврале 2019 года Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений и поддержала решение о переименовании улицы Проектной в Шевченковском районе столицы в честь Амины Окуевой и улицы Искровской в Соломенском районе на улицу Джохара Дудаева.
- Также подозреваемый в покушении на Окуеву и Осмаева свою вину отказывался признавать. Адвокат утверждал, что Дакар действительно находился в автомобиле убийц, но не стрелял в пару.