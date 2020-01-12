Полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, – Аваков

Глава МВД сообщил, что ДНК задержанных совпала с той, чтобы была найдена на оружии с места преступления

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали группу киллеров, подозреваемых в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой. Об этом сообщил министр в Facebook.

Так, Аваков напомнил, что в 2017 году группа неизвестных людей расстреляла машину Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Глевахе под Киевом. Оружие киллеры бросили на месте происшествия.

"Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств, и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия", – написал Аваков.

На железнодорожном переезде 30 октября 2017 года киллерам удалось убить Окуеву и ранить ее супруга. Тогда глава Нацполиции Киева Сергей Князев заявлял, что Адам Осмаев перенес операцию.

В июле 2017 года в Киеве на пару также произошло покушение. Мужчина, представившийся французским журналистом, на встрече с Окуевой и Осмаевым достал пистолет и выстрелил в грудь Осмаеву, после этого Окуева ранила нападавшего из своего пистолета.

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